Este viernes 11 de febrero se cumplió el primer mes de la implementación del pico y placa más largo que haya tenido Bogotá en su historia: de 6 a. m. a 9 p. m., 15 horas de restricción vehicular.



Con un horario tan amplio, los propietarios de los cerca de 1’951.592 vehículos particulares que hacen parte del parque automotor de la ciudad han tenido que escoger un plan B. EL TIEMPO hizo las cuentas de las alternativas que pueden contemplar quienes prefieren la movilidad motorizada individual.



De entrada, hay tres opciones que un ciudadano con carro puede contemplar: pagar pico y placa solidario, comprar un carro nuevo o uno usado. También existe la posibilidad pagar taxi o transporte por aplicación. O, incluso, adquirir una motocicleta.



Aunque, por supuesto, hay alternativas ‘gratuitas’, como el carro compartido; y, también, opciones sostenibles y mucho más económicas como usar el transporte público, ir en bici, en patineta o caminar.

El pico y placa solidario

La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción de comprar un permiso para circular durante el horario de pico y placa: el Pico y Placa Solidario. Este se vende por día, por mes o por semestre y funciona bajo una tarifa diferencial que se define para cada modelo de vehículo según su impacto ambiental, su avalúo y su lugar de matrícula.



Para efectos de este ejercicio comparativo, EL TIEMPO toma el valor del permiso por semestre, que puede oscilar entre 2’066.200 y 3’905.100 pesos. Al año, puede costar entre 4’132.400 y 7’810.200 pesos.



¿Qué permite esta opción?: que usted pueda circular todos los días sin restricción y sin pagar los gastos de dos carros (uno de placa par y otro impar); usted solo va a pagar al año un Soat, un impuesto, una revisión técnico-mecánica, un seguro contra todo riesgo, un parqueadero, etc. Y si bien está generando externalidades (contaminación, riesgos de siniestros) está pagando una contraprestación que, de hecho, va al SITP para invertir en mejoras.

Segundo carro (nuevo)

Hay quienes, bajo los argumentos de poner su dinero en una nueva propiedad en vez de un permiso, evalúan comprar un segundo carro y nuevo.



EL TIEMPO hizo las cuentas con el carro más vendido en enero en Bogotá: el Suzuki Swift. Los cálculos se hicieron con el modelo más económico (57’170.000 pesos) y simulando una compra a cuotas a 5 años (incluyendo seguro). Solo en el primer año, sumando los gastos del crédito, el Soat, impuesto vehicular y matrícula dan un estimado de 18’987.898 pesos.

En un término de cinco años, la persona puede pagar al menos 89,8 millones de pesos.



Eso sin contar las variaciones anuales del Soat y el impuesto, más otros gastos como un parqueadero (en caso de que la vivienda no cuente con dos cupos), gasolina, mantenimiento, lavado, etc.



Y, a todo eso debe sumarle, de todas maneras, los gastos asociados del primer carro (Soat, impuesto, revisión técnico-mecánica, parqueadero, mantenimiento, etc.).

Segundo carro (usado)

Con la misma lógica de invertir en una propiedad, una opción un poco más económica es comprar un carro usado. EL TIEMPO calculó esa inversión con el Chevrolet Spark, el carro de segunda más vendido en 2021 en Colombia y, además, uno de los más económicos y sencillos del mercado.



Utilizando la misma metodología que con el carro nuevo (pero sumando el gasto de revisión técnico-mecánica), se estima que en el primer año se requieren 7’617.416 pesos y que a cinco años esta opción demanda 38 millones.



Nuevamente, en esos 38 millones no están incluidas las variaciones anuales de cada gasto y gastos adicionales que le exigirán meterse la mano al bolsillo. Así mismo, no olvide que aún corre con los gastos del otro carro que ya tiene.

Pros y contras

Si bien hacer la inversión en un carro deja la propiedad, expertos recuerdan que este es un bien que se devalúa rápidamente. Según Darío Hidalgo, experto en movilidad, “un carro usado pierde del orden del 10 por ciento del valor cada año. Al final, no es un activo que compro por un valor y lo vendo igual... va perdiendo valor con el tiempo”.



Ahora, incluso si este fuera un riesgo que el propietario estuviera dispuesto a correr, no está fácil conseguir carro en el mercado.



“Según la última Encuesta de Opinión del sector automotor de Andemos, el 100 por ciento de los encuestados manifestó tener inventarios bajos de vehículos cero km y el 69 por ciento señaló tener inventarios bajos de vehículos usados. Normalmente una fábrica puede tardar entre 6 y 8 semanas en producir un vehículo. A raíz de la escasez de componentes y problemas en la producción a causa el covid 19, los tiempos de suministro de los vehículos se han duplicado, llegando hasta picos de 52 semanas, dependiendo de la marcas y modelo. En el caso de Colombia, a estos tiempos hay que sumarles los tiempos de transporte marítimo que varían de acuerdo al país de origen del vehículo”, detalló Oliverio García, presidente de Andemos.

Tampoco se pueden dejar de lado las externalidades que genera un carro más en el parque automotor de Bogotá. “Quien tiene carro lo usa. Cada viaje que realiza está consumiendo energía, emite contaminantes y genera un mayor riesgo vial. Pero al mismo conductor le está generando efectos en la salud por el sedentarismo”, dice Hidalgo.



En materia ambiental, cita los resultados del inventario de calidad del aire de Bogotá (2018): los automóviles aportan 16,6 por ciento del material particulado al año; los camperos y las camionetas, el 16,8 por ciento; y las motos, el 8,1 por ciento.



Ahora, esa es la teoría. Pero, ¿en realidad qué está ocurriendo en las calles? Por un lado, según cifras de la Secretaría de Movilidad, entre el 11 de enero y el 9 de febrero se adquirieron 54.727 permisos de pico y placa solidario. De estos:



- 43.326 son permisos diarios (79 %)

- 4.757 son permisos mensuales (9 %)

- 6.644 son permisos semestrales (12 %)





Y estos son los datos de los permisos adquiridos por tipo y por estrato (%):



Diarios



Estrato 1: 1 %

Estrato 2: 12 %

Estrato 3 y 4: 65 %

Estrato 5 y 6: 22 %



Mensuales



Estrato 1: 1 %

Estrato 2: 9 %

Estrato 3 y 4: 63 %

Estrato 5 y 6: 27 %



Semestrales



Estrato 1: 1 %

Estrato 2: 7 %

Estrato 3 y 4: 59 %

Estrato 5 y 6: 33 %



Hidalgo advierte que esto no puede ser leído como 54.727 carros, pues un mismo carro puede comprar varios permisos diarios. “Y 54.727 permisos no parece ser significativo frente a la totalidad del parque”.



De otro lado, de acuerdo con cifras del Runt sí se registraron aumentos en el parque automotor en enero de 2022 con respecto a enero de 2021.



Enero 2021:



Automóvil: 1.345

Camioneta: 1.217

Motocicleta: 91



Enero 2022:



Automóvil: 1.601

Camioneta: 1.744

Motocicleta: 196



La Secretaría de Movilidad y varios expertos en movilidad le explicaron a este diario que, no obstante, estas cifras aún no arrojan conclusiones reales relacionadas con pico y placa. Los aumentos, dicen, pueden obedecer a recuperación del mercado o fenómenos como la resistencia al transporte público por el contagio, la calidad del servicio o la seguridad. Es decir, el pico y placa por sí solo no explicaría aún los aumentos.

Lo que sí generó alarma en algunos fue la subida del parque de motocicletas. Aunque, como los carros, la subida puede tener una explicación de muchas aristas.



La sección Vehículos de EL TIEMPO ya había hecho las cuentas del costo de una moto y concluyó que era una opción más barata al mes que, incluso, tomar TransMilenio.



"Las motos populares más vendidas son de las marcas Yamaha, Bajaj, AKT y Kymco. Entre estas vendieron cerca de 400.000 unidades. Otra ventaja para los compradores es la facilidad de crédito, las pocas exigencias que hay para el mismo y su estudio y aprobación no demora más de diez minutos. Con solo la cédula y un historial crediticio aceptable los aprueban con plazos hasta de 72 meses. En algunos casos entregan bonos de hasta 200.000 pesos u obsequian el casco, que ya es ganancia para quienes devengan un sueldo mínimo.



Por lo general, las compañías financian hasta el ciento por ciento del valor de la moto, pero lo aconsejable es que el comprador aporte un 20 por ciento de cuota inicial. En el caso de una AKT NKD 125, que cuesta 4.490.000 pesos, financiada en su totalidad, la cuota mensual es de 247.881 pesos a 36 meses; a 48, 214.515; a 60, 195.203 y a 72 meses, 182.190 pesos. Esos valores incluyen un seguro de vida y otro para la motocicleta.



Con una cuota inicial de un millón de pesos, para este mismo modelo de AKT, la cuota mensual es de 200.834 pesos a 36 meses; a 48 meses de 174.899; a 60, de 159.888; y a 72 meses, de 150.317 pesos"



Pero a analistas de movilidad, como Luis Ángel Guzmán, profesor de ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (Sur), les preocupan las externalidades relacionadas con la siniestralidad vial. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2021 hubo 497 muertos en siniestros viales: y los motociclistas son las víctimas que lideraron las cifras, con 190 víctimas fatales.



Otras alternativas

De acuerdo con el profesor Guzmán, “60 por ciento de los viajes que se hacen en carro son de menos de 5 kilometros”.



¿Eso qué quiere decir? Que son viajes que pueden hacerse, si las condiciones de salud y las circunstancias lo permiten, en medios individuales no motorizados: bicicleta, patineta, caminata o transporte público.O, incluso, puede optar por un taxi o por un servicio por aplicación.



EL TIEMPO probó un trayecto de 8 kilómetros en taxi por app en hora pico: costaba entre 11.200 y 13.700 pesos. Al día, ida y vuelta son entre 22.400 y 27.600 pesos. 12 días de pico y placa al mes costarían entre 268.800 y 331.200 de taxi. Se podría redondear a 400.000 pesos por trayectos adicionales.



Esas cuentas, ajustadas, serían equiparables a pagar un mes de pico y placa solidario: que cuesta, mínimo, 413.200 pesos.



ANA PUENTES

EL TIEMPO