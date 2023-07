La medida del pico y placa en Bogotá tuvo un importante cambio el pasado mes de enero, cuando se expidió el decreto 003 de 2023, en donde se establecieron nuevas restricciones de movilidad en los diferentes corredores viales de la capital.



Con la aprobación de este decreto, se definió que los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 los días impares, explicó la Alcaldía Distrital de Bogotá.



Además, se confirmó que el horario de la medida de pico y placa se aplicará tal cual a como se venía manejando. La restricción para carros particulares iniciará desde las 6:00 a. m. y se extenderá hasta las 9:00 p. m. A continuación, revise qué días de esta semana no podrá circular con su vehículo en las diferentes vías de Bogotá.

Movilidad Foto: Mauricio Moreno

¿Cómo rige la medida de pico y placa para esta semana?



Para este martes 4 de julio de 2023, la restricción será para las placas terminadas en 6,7,8,9 y 0, en el caso de los carros particulares. Esta regirá entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.



Para los taxis, la medida aplicará para los números terminados en 3 y 4. Además, será dentro de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Pico y placa Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El miércoles 5 de julio, los carros particulares con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5, no podrán circular por la capital por la restricción del pico y placa.



Por su parte, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 tendrán restricción de movilidad entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Para el jueves 6 de julio, la restricción será para los vehículos particulares con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. ​

Recuerde que la medida va desde las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.



Mientras que, para los taxis, la restricción será para las placas finalizadas en 7 y 8.



Por último, el pico y placa del viernes 7 de julio será para los carros con número terminado en 1,2,3,4 y 5.



Los taxis con placas finalizadas en 9 y 0 tendrán restricción de movilidad por la medida entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Pico y placa para particulares en la semana del 3 al 9 de julio

• Martes 4: La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

• Miércoles 5: La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

• Jueves 6: La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

• Viernes 7: La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

• Sábado 8: No aplica

• Domingo 9: No aplica

Pico y placa para taxis en la semana del 3 al 9 de julio

• Martes 4: La restricción aplica para placas terminadas en 3-4

• Miércoles 5: La restricción aplica para placas terminadas en 5-6

• Jueves 6: La restricción aplica para placas terminadas en 7-8

• Viernes 7: La restricción aplica para placas terminadas en 9-0

• Sábado 8: La restricción aplica para placas terminadas en 1-2

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

