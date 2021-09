10 preguntas resueltas sobre el nuevo pico y placa solidario en Bogotá

El ‘Pico y Placa Solidario’, el programa de pago para la exención del pico y placa, pasó a su siguiente nivel. Antes, solo se podía optar por pagar 2’066.200 pesos para no tener pico y placa por seis meses; ahora, los conductores tendrán opciones más flexibles como el pago por día, por mes o por semestre y, además, un pago diferenciado que cobra menos a los carros más económicos y menos contaminantes.

(Le puede interesar: Cambios al pago por circular en Pico y Placa | Opinión)

Con este ajuste, Bogotá se convirtió en la primera ciudad de Colombia en aplicar el concepto de cargo por congestión, es decir, en hacer que los conductores que causen externalidades a la movilidad (como usar el carro en horas pico) paguen una tarifa monetaria y social por eso.



En entrevista con EL TIEMPO, el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, había explicado que el nuevo modelo tenía dos objetivos. Uno, desincentivar la compra de un segundo vehículo para no tener pico y placa y así mitigar el crecimiento acelerado del parque automotor en Bogotá, que crece por el orden de 75.000 carros nuevos cada año.



Dos, recaudar en el primer año cerca de 50 mil millones de pesos para invertir en subsidios a las tarifas del Sitp y TransMilenio que pagan las personas más vulnerables y para financiar la electrificación de la flota del sistema.



“Por eso la palabra ‘solidario’, porque apoya en otros procesos a personas más vulnerables y nos ayuda en este proceso de mitigación de los impactos de contaminación y de congestión”, aseguró Estupiñán.



Las nuevas reglas de juego del ‘Pico y Placa Solidario’ pueden ser difíciles de entender; por eso, EL TIEMPO resuelve, para los interesados, 10 dudas sobre el mecanismo:

1. ¿Por qué ahora la tarifa es diferenciada?

El nuevo modelo de pago se basa en un principio: “el que contamina más paga más, y el que contamina menos invierte menos dinero en acceder al permiso de circulación”. Por eso, la Secretaría de Movilidad diseñó una fórmula que incrementa la tarifa de pico y placa solidario para los vehículos que usan tecnologías más contaminantes. Espera, además, que esta estrategia lleve a los ciudadanos a ser conscientes de los impactos ambientales y sociales que hay al decidir hacer un viaje o comprar cierto tipo de vehículo.

2. ¿Cómo sé cuánto me toca pagar?

Se calcula con una fórmula. Tarifa = tiempo de permiso x Avalúo del carro x Lugar de registro del carro x Impacto ambiental del carro. En resumen, se parte de un precio base que es el costo del tiempo por el que usted quiera pedir el permiso. Pero este precio puede aumentar dependiendo de tres variables (avalúo del carro, lugar donde fue registrado e impacto ambiental).



La Secretaría de Movilidad ofrece un simulador en esta página web para facilitar el proceso www.picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co

3. ¿Cuánto vale cada variable?

Tiempo de permiso (precio base)



6 meses: 2'066.200 pesos.

1 mes: 413.200.

1 día: 51.700.



Avalúo del carro (factor multiplicador)



Hasta 49’470.000 pesos: multiplique por 1.

Desde 49'470.001 hasta 111'305.000: por 1,25.

Más de 111'305.001: por 1,5.



Lugar de registro (factor multiplicador)

Bogotá: multiplique por 1.

Otros municipios: multiplique por 1,05.



Impacto ambiental (factor multiplicador)

Multiplique por 1, por 1,1 o por 1,2 según el carro (vea la resolución 83464 2021).

(Además: Listas las reglas para pagar y no tener pico y placa)

4. ¿Debo cumplir algún requisito para aplicar?

Al pico y placa solidario pueden optar personas jurídicas y personas naturales. Sin embargo, al momento de la solicitud:



– El vehículo por registrar debe contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente.



– El vehículo para registrar debe contar con la revisión técnico-mecánica vigente (si aplica).



– La persona propietaria del vehículo debe estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito.

5. Cumplo con todo, ¿dónde me inscribo?

1. Ingrese a esta página web.



2. Haga clic en 'inicia tu registro' y escoja si es 'persona natural' o 'persona jurídica'.



3. Si eligió 'persona natural', le pedirán el número de cédula. Luego, el sistema le arrojará un formulario para diligenciar.



4. Al ingresar la placa y el tiempo por el que quiere el permiso, el sistema le dirá cuánto debe pagar.



Tenga en cuenta que, en caso de ser un permiso por mes o por semestre, debe elegir como fecha de inicio un día que tenga pico y placa.

6. ¿Qué tareas debo cumplir?

Si usted es persona natural, debe pagar la tarifa a través de PSE y cumplir con una sensibilización virtual (que consiste en cuatro contenidos en video y un formulario de preguntas). Después de eso, el sistema le ofrecerá dos opciones de compensación social voluntaria. Una es una donación (a Bogotá Solidaria en Casa) y la otra es una actividad del Distrito. Si no quiere hacer ninguna, puede dar clic en ‘Omitir compensación social’.



Si es persona jurídica, solo debe pagar. No debe hacer la sensibilización y el servicio social es voluntario.

7. Listo, pagué. ¿Y si me para la policía?

Al final del proceso, el sistema le generará un certificado con un código QR. Este es un comprobante, pero no es necesario que usted lo imprima o lo cargue porque la información está en un sistema que comparten las autoridades.



Entonces, si lo para un policía de Tránsito, este “deberá consultar esta base de datos y encontrará que dicho vehículo no se encuentra infringiendo la restricción vehicular”, como explica la Secretaría.



Algo similar ocurre con las cámaras salvavidas. Al estar su carro con su placa registrado en el sistema, la cámara no lo detectará como infractor de pico y placa.

(Para seguir leyendo: ‘Nuevas medidas de pico y placa no estimulan servicio de plataformas’)

8. ¿Y si ya había pagado antes el semestre?

Si usted ya había pagado 2’066.200 pesos en el anterior modelo de pico y placa solidario (pago por semestre), no se preocupe. Ese permiso y ese pago siguen vigentes.



Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, “las personas que cuenten con permisos vigentes mantendrán las condiciones de este hasta que finalice. Por ejemplo, quien inició su permiso el 25 de marzo de 2021 lo tendrá vigente hasta el 24 de septiembre de 2021, de acuerdo con las condiciones aplicables en el momento de la adquisición”.

9. ¿Si tengo carro blindado, no tengo restricción?

Tiene pico y placa. Antes, quienes tenían el dinero, blindaban sus vehículos para quedar exentos de pico y placa. Esa dinámica permitió que, hasta finales de 2019, cerca de 17.000 vehículos no tuvieran restricción.



Pero, ahora, esto no es motivo de exención. Entonces, les queda la opción de aplicar al pico y placa solidario.



Quienes sí están exentos de pico y placa son los carros híbridos y eléctricos, como un incentivo a tecnologías sostenibles. Tenga en cuenta que es necesario preinscribirse a través de la página www.movilidadbogota.gov.co

10. ¿Sigue aplicando lo de carro compartido?

Sí. Si usted no quiere pagar para no tener pico y placa, le queda la opción del carro compartido. Esto debe hacer:



– Planear su viaje con tres ocupantes (incluyendo conductor). Los tres ocupantes deben ir de principio a fin del recorrido.



– Inscribir, antes, su vehículo en la página

www.movilidadbogota.gov.co/web/registro_restriccion_vehicular



Según información de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, unos 32.700 vehículos son registrados por semana en la modalidad de carro compartido.

REDACCIÓN BOGOTÁ