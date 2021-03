Abecé: cómo funciona el pago para no tener pico y placa en Bogotá

Si usted, como conductor, quisiera poder poner a rodar su vehículo en Bogotá durante el pico y placa, tiene cinco posibilidades:



- Estar entre una de las 20 excepciones del decreto 208 de 2020.

- Tener un vehículo híbrido o eléctrico.

- Usar el carro compartido (con tres pasajeros mínimo, incluido el conductor)

- Ser trabajador de la salud y estar registrado para la excepción.

- Pagar el 'Pico y Placa Solidario', si no está en ninguna de las cuatro anteriores opciones.



A continuación, le explicaremos cómo funciona el Pico y Placa Solidario, una opción para no tener pico y placa en Bogotá a cambio de hacer una compensación económica y social.

Por ahora, el modelo le ofrece la opción de que usted pague 2'066.200 pesos para poder usar, por un plazo de seis meses, su vehículo en cualquier momento del día (incluso si tiene pico y placa).



Sin embargo, de acuerdo a los planes de la Secretaría de Movilidad, en abril usted podría pagar un monto menor (y más flexible) para no tener pico y placa por una semana o por un mes.



Mientras se define esta posibilidad, le contamos cómo funciona el pago del Pico y Placa Solidario que, en teoría, tendría el mismo proceso en abril.

Paso a paso:

1. Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pico_y_placa_solidario



2. Al ingresar por primera vez, el sistema le pedirá ver (completo) un video relacionado con un tema de interés público. No puede saltárselo. Una vez termine, usted tendrá acceso a la plataforma de Pico y Placa Solidario, allí le saldrá otro video que resalta los impactos en movilidad, ambiente y seguridad vial que trae el uso del carro particular y, además, le ofrece otras opciones de movilidad. Tampoco puede saltárselo.



3. Una vez termine el video y con la plataforma ya habilitada, elija la opción 'Realice su solicitud' y, luego, 'Inicie su Registro'.



4. Regístrese como persona natural o jurídica y diligencie el formulario con los datos solicitados. En el formulario podrá encontrar la opción 'Tiempo por el cual paga'. Por ahora, solo está disponible la opción 'Semestre - $ 2'066.200; pero en abril podría encontrar opciones más flexibles y de corto plazo



5. Pague de forma electrónica (PSE).



6. Autentique su identidad



7. Haga el curso virtual (si es persona natural): es un curso que concientizará al conductor sobre los efectos del uso ineficiente del carro particular. No le tomará mucho tiempo completarlo.



8. Elija y cumpla una actividad de compensación social. En el momento, podrá consultar la oferta de actividades disponibles.



Cuando haya cumplido los pasos, el Distrito le habilitará para no tener pico y placa.

¿Las cámaras salvavidas me podrán sancionar incluso si pago?

No. Una vez usted quede avalado en el Sistema de Pico y Placa Solidario, entra a una base de datos que lo incluyen en las excepciones. Esto permite que las cámaras no lo reporten y que si un Policía de Tránsito lo requiere, lo encuentre en la base de datos y no le imponga orden de comparendo.

¿Qué se hace con la plata recaudada?

Los recursos serán una fuente alterna de financiación para el Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público).

