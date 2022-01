Desde ayer se empezó a aplicar en Bogotá el pico y placa de 6 a. m. a 9 p. m. bajo el modelo de placas pares e impares y el balance parcial fue positivo, según el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



Con corte a las 5 p. m., se había registrado un aumento en la velocidad en las horas valle de alrededor del 30 por ciento y una reducción en los volúmenes de vehículos de entre el 12 y el 15 por ciento.

(Puede leer: Pico y placa extendido en Bogotá: así funciona desde este martes)



El funcionario también destacó que se multiplicaron por cuatro los permisos por pago por transitar con restricción (se expidieron 1.700 en la jornada) y aumentaron en 87 por ciento los registros para utilizar el carro con la excepción para tres o más ocupantes. Solo se reportaron 130 comparendos.



No obstante, Estupiñán recordó que es muy pronto para hacer un balance definitivo: “Es el primer día de esta semana, todavía estamos en una semana atípica, todavía no han empezado los colegios, todavía no hemos tenido condiciones típicas de movilidad como para dar un balance asertivo y definitivo”.



La medida se implementó, según la Alcaldía, para manejar el tráfico en un año en el que se abrirán hasta 500 frentes de obra para infraestructura de movilidad.

El Secretario de Movilidad @nico_estupinan le brinda a los ciudadanos un balance sobre el primer día de #PicoYPlaca extendido en Bogotá, destacando que si nos organizamos podremos tener mejores condiciones de movilidad para todos. pic.twitter.com/o6FJQPIQo3 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 12, 2022

(Lea también: Cuánto debe pagar por un día, mes o semestre sin pico y placa en Bogotá)



Durante las primeras horas, los navegadores de movilidad evidenciaron buenas velocidades en la mayoría de corredores, salvo algunos puntos de trancón en vías como la avenida Boyacá, la Ciudad de Cali y la calle 80. Entre las 4 a. m. y las 10 a. m., en el pico de la mañana, hubo 1’076.627 validaciones en el sistema de transporte masivo; en ese mismo periodo, el 4 de enero de 2022 hubo 826.124, y el 11 de marzo de 2020 (prepandemia), 1’548.975.



Esta no es la primera vez que Bogotá asume una estrategia, aunque sí es la más larga en su historia: este pico y placa dura 15 horas. En 2009, Samuel Moreno implementó la restricción de 6 a. m. a 8 p. m. bajo el mismo argumento de frentes de obra, pues se estaba adelantando la construcción de la fase III de TransMilenio. En 2012, la medida se levantó y se decretó el modelo de dos franjas que se mantuvo hasta diciembre pasado.



Ante la preocupación de algunos analistas por la posibilidad de que se dispare la venta de segundos carros o de motos, la Secretaría de Movilidad ha insistido en que el pico y placa solidario y el carro compartido serían mejores alternativas.

(Además: Claudia López defiende el nuevo horario de pico y placa en Bogotá)



“No hay necesidad de que compremos un segundo carro. Para qué vamos a pagar dos carros, doble impuesto, doble soat, más parqueaderos, cuando tenemos la posibilidad de hacer uso de las excepciones”, dijo Estupiñán.



Pero, en internet, ya se revela que los ciudadanos están haciendo ese balance de opciones. De acuerdo con Google Trends, en las últimas horas, la expresión ‘Secretaría de Movilidad carro compartido’ tuvo un aumento de búsquedas de más del 950 por ciento, y la de ‘pico y placa solidario Bogotá’, más del 350 por ciento.



Otro cambio que la Alcaldía espera es que el sector empresarial se comprometa con el escalonamiento de horarios de ingreso y salida de los trabajadores y/o que privilegie los modelos híbridos de trabajo. “Esa posibilidad está vigente, la hemos implementado por la pandemia; (ahora) ya no es tanto por la pandemia del covid, sino por la pandemia de la inmovilidad”, dijo la alcaldesa Claudia López.

(Le puede interesar: ¿El nuevo horario de pico y placa es la única solución al trancón?)



El gremio del comercio respondió que entiende la coyuntura, pero que el pico y placa extendido no es la solución. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, señaló que “hay que pensar en alternativas donde los vehículos pares se muevan en unas horas, y los impares, en otras; puede ser por bloques o algo por el estilo, de tal manera que la gente se pueda desplazar, trabajar y devolverse”.



María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, advirtió que se “concentrará a la fuerza policial en el control de la medida, que tiene un sinnúmero de excepciones”, y “desconcentrará a los policías de la tarea de seguridad”, y recordó que en la alcaldía de Samuel Moreno, con la misma medida, se multiplicó el parque automotor y, “lejos de disminuir la congestión, lo que causó fue más vehículos rodando, incluso en las horas pico”.



El analista Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, dijo que el efecto del pico y placa particular en la contaminación que generan el transporte público de carga, con el 38 por ciento del total; motocicletas, con 8 por ciento, y transporte público, con 12 por ciento. “No es posible que 67.146 vehículos de carga, es decir, el 3 % del parque automotor contaminen más que el resto de los vehículos y no tengan restricciones ni mayores controles”, concluyó.



Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, señaló que si bien ese gremio no se ha ocupado del tema, sí cuestiona que “en vez de construir consensos con serenidad y paciencia democrática, estamos nadando en la mar de una alcaldía que se asemeja a una dictadura: cuán distinta a la del consenso social y democrático que se nos dibujó en la campaña electoral”.



Por otra parte, la academia ha hecho un llamado a la Alcaldía para complementar el nuevo pico y placa con otras medidas. Es el caso del Programa de Investigación en Transporte de la Universidad Nacional, que ha sugerido retirar el pico y placa de los taxis para que estos suplan la demanda de movilidad individual, facilitar la inscripción al carro compartido a través de una app e incorporar rápidamente a la flota del SITP el total de 1.485 nuevos buses eléctricos.

Redacción Bogotá

En Twitter: BogotaET