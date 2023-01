Mediante el decreto 003 del 6 de enero de 2022, la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Movilidad estipularon los nuevos lineamientos para el pico y placa vehicular que regirá durante todo el 2023.



Según el documento, la restricción funcionará de la siguiente manera: en los días pares, los vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular en las calles, mientras que en los días impares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 serán los que deban acatar la restricción.



(También lea: Las claves del nuevo pico y placa que regirá en Bogotá).

Ahora, como toda nueva medida, esta necesita un periodo de implementación y adaptación; por esta razón, las autoridades de la ciudad estipularon que entre hoy 10 y el 17 de enero, en caso de infracción del nuevo pico y placa, los policías y agentes de tránsito solo impondrán sanciones pedagógicas.



Después de este período de tiempo, el incumplimiento de la medida llevará a la imposición de la sanción C14, “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”, que estipula una multa por infringir la norma con un costo de 522.900 pesos. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado y se agregarán los costos correspondientes a patios y grúas.



Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta es que el nuevo pico y placa ya no tendrá periodos de rotación cada cuatro meses, como se había anunciado en un primer momento.

Expertos en movilidad le dijeron a EL TIEMPO que esta medida tenía como finalidad contrarrestar la compra de segundos o hasta terceros carros, pero que a largo plazo no tendría un efecto positivo en la movilidad de la ciudad.



“Aplazamos la rotación del pico y placa porque escuchamos a la ciudadanía, a las personas que nos decían: ‘Mire, ¿por qué no revisan la medida paulatinamente?’. Entonces tenemos una serie de indicadores que nos van a ir diciendo si la medida está funcionando, y si está funcionando, la dejamos así; si no funciona, nos toca hacer ajustes”, señaló la alcaldesa encargada, Edna Bonilla.



Los horarios de la nueva restricción seguirán siendo los mismos: de 6 a. m. a 9 p. m.



JONATHAN TORO R.

REDACCIÓN BOGOTÁ