Bogotá comienza este 2022 con varios cambios al Pico y Placa. Y, precisamente, en los próximos días comenzarán a aplicarse estos ajustes.



Por un lado, el lunes festivo 10 de enero comenzará el Pico y Placa Regional, que se aplicará solo en unos tramos viales; luego, el martes 11 de enero comenzará el nuevo horario de Pico y Placa.



En este artículo le respondemos todas las preguntas que usted pueda tener sobre estos cambios a la restricción.



Pico y Placa Regional

¿Por qué hay pico y placa este lunes festivo?

Para tratar de regular el volumen de vehículos que regresarán a Bogotá después de las fiestas de Navidad, Fin de Año y Puente de Reyes.



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, se espera que este lunes ingresen a la capital cerca de 320.000 vehículos.



"Hemos tomado en conjunto con Cundinamarca y con todos los alcaldes de los municipios vecinos la decisión de implementar un Pico y Placa Regional que nos ayude a organizar el ingreso a Bogotá el día lunes 10 de enero y los últimos días de cada puente festivo”, dijo Nicolás Estupiñán, saliente Secretario Distrital de Movilidad.

¿Cuáles serán los horarios de pico y placa en lunes festivo?

El pico y placa funcionará por turnos:



Hasta el mediodía, todos los carros podrán entrar



De 12 p. m. a 4 p. m. solo podrán entrar los carros de placa par (0, 2, 4, 6 y 8)



De 4 p. m. a 8 p. m. solo podrán entrar los carros con placa impar (1, 3, 5, 7, y 9)



Después de las 8 p. m., todos los carros podrán entrar

¿Dónde se aplicará el pico y placa cuando sea lunes festivo?

Autopista norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, sentido norte – sur



Autopista sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte



Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), sentido occidente – oriente



Avenida calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente – oriente



Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur



Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte



Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte – sur



Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente – occidente



Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente

¿Qué pasa si no se cumple?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, "las sanciones por el incumplimiento de la medida de Pico y Placa están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado”. La multa equivale en 2022 a $468.500"

¿Puedo parquear mi carro en la vía antes de la entrada de Bogotá y esperar a mi turno?

No. Ese comportamiento es sancionable.



"Es lo más irresponsable que alguien podría hacer: parquearse en alguna de las entradas de Bogotá esperando el pico y placa. No es sostenible para el corredor, va a generar un trancón aguas arriba y no es responsable... la movilidad es un tema en el que todos debemos contribuir. Esto no es que la Policía de Tránsito tenga que estar encima de nosotros, esto es algo que la ciudadanía tiene que acoger para tener una movilidad más fluida", explicó el Secretario de Movilidad.

¿Puedo saltarme la norma con Carro Compartido o Pico y Placa Solidario?

No. Estas excepciones no aplican al Pico y Placa Regional.

¿Sigue el Pico y Placa de Soacha?

Sí. Recuerde que este lunes festivo también seguirá operando el Pico y Placa en la Autopista Sur en su paso por Soacha. Los horarios son los mismos que el de Bogotá.



Hasta el medio día: no hay restricción. Pueden ingresar a Bogotá todos los vehículos, sin distinción alguna.



De 12 m. a 4 p. m.: solo pueden ingresar los vehículos particulares cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.



De 4 p. m. a 8 p. m.: solo pueden ingresar los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9.



Después de las 8 p. m.: no hay restricción. Pueden entrar todos los vehículos sin distinción.

Nuevo horario de pico y placa entre semana

¿Desde cuándo cambiará el pico y placa?

Desde el martes 11 de enero.

¿Cómo será el nuevo horario de pico y placa en Bogotá?

Irá de lunes a viernes, de 6 a. m. a 9 p. m.

¿Habrá pico y placa los sábados?

No habrá pico y placa los sábados.

¿Qué alternativas tengo si necesito usar el carro en pico y placa?

- Utilizar la excepción por carro compartido (tres personas en el carro, contando el conductor). Requiere registro previo en la página web www.movilidadbogota.gov.co/

​

- Utilizar la excepción de Pico y Placa Solidario. Puede pagar para circular en pico y placa por día, por mes o por semestre. Se registra en www.picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano

¿Quiénes están exceptuados de pico y placa en Bogotá?

1. Carros eléctricos

2. Caravana presidencial

3. Vehículos de servicio diplomático o consular

4. Carrozas fúnebres

​5. Vehículos de organismos de seguridad del Estado

6. Vehículos de emergencia

7. Vehículos para transportar personas en condición de discapacidad

8. Vehículos de empresas de servicios domiciliarios

9. Vehículos para el control de tráfico y grúas

10. Vehículos para el control de emisiones y vertimientos

11. Motocicletas

12. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección

13. Vehículos de medios de comunicación

14. Vehículos de autoridades judiciales

15. Vehículos de transporte escolar propiedad de instituciones educativas

16. Vehículos para la enseñanza automovilística

17. Vehículos con tres o más ocupantes inscritos en la plataforma de carro compartido

18. Vehículos híbridos

19. Vehículos con Pico Placa Solidario

20. Personal de salud (medida transitoria)

EL TIEMPO