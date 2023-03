Con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental y la congestión vehicular en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá lleva a cabo el pico y placa, una medida en la que los vehículos particulares pueden movilizarse por la ciudad dependiendo de los últimos dígitos en los que termina su placa.

En los días impares no pueden circular los vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que en los días pares no tienen permitido transitar los carros con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.



Teniendo en cuenta esta información, el próximo 27 de marzo, los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán transitar en Bogotá. En el caso de vehículos de transporte por servicio privado, como taxis, con las placas 3 y 4 no pueden circular en la ciudad.

De acuerdo con la página de la Secretaría de Movilidad en Bogotá, esta medida regirá desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. Además, es importante que usted acate estas reglas, ya que de no ser así tendrá que pagar una multa de 522 mil pesos a la Policía Nacional.



No obstante, existe un beneficio que le permite transitar por la ciudad sin ningún problema durante esta jornada, se llama: Pico y Placa Solidario.

Para obtenerlo, solamente debe ingresar al siguiente link: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/, registrar sus datos personales, pagar lo que le pida la plataforma y esperar a que la Alcaldía apruebe su solicitud.

