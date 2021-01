Este domingo habrá pico y placa en la entrada por Soacha

Este domingo 3 de enero habrá pico y placa en la Autopista Sur, en su paso por Soacha, como ha operado en los festivos anteriores.



Así lo confirmó el Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. "Será en el sentido Girardot-Bogotá. El pico y placa será en los horarios acostumbrados", indicó el Alcalde.

Los horarios establecidos para la medida son:



Antes de las 12 a.m.: No hay pico y placa

De 12 m. a 4 p.m.: Podrán ingresar los vehículos de placa par.

​De 4 p.m. a 8 p.m.: Podrán ingresar los vehículos de placa impar.

Después de las 8 p.m.: No hay pico y placa.



"Aspiramos a tener más de 100.000 vehículos ingresado por la Autopista Sur este domingo 3 de enero. Es importante que la comunidad nos colabore para evitar hacer el trancón que usualmente se produce en esta ciudad", manifestó el Alcalde.



Si usted ingresa en pico y placa a la Autopista Sur, en su paso por Soacha, podría ser sancionado con la inmovilización de su vehículo y con el correspondiente comparendo económico.

Posibles desvíos

- Desviar por Mondoñedo hasta Mosquera.



- Desviar por Mondoñedo, tomar la avenida Indumil y luego la San Marón hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali para seguir a Bosa.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Miguel Porras