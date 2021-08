¿En qué quedó el proyecto de decreto sobre Pico y Placa en Bogotá?

Desde principios de año, la Secretaría de Movilidad reveló su intención de ajustar el esquema de Pico y Placa Solidario. Actualmente, se puede pagar para no tener pico y placa en Bogotá.



Consignando 2’066.200 pesos a la entidad y haciendo un servicio social, el propietario (persona natural o persona jurídica) de un vehículo puede evitar la restricción a la movilidad que rige de lunes a viernes, de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 3 p. m. a 7:30 p. m.). Ahora, la entidad quiere llevar ese modelo a un siguiente nivel.

Esto implicaría reducir “las ventanas” de permisos de movilidad y, a su vez, flexibilizar la cuota de pago de acuerdo a variables como el evalúo del carro.

Este pago es voluntario y no afectaría el resto del modelo de pico y placa (horarios y excepciones). Pese a que algunas voces han manifestado sus reservas frente a la propuesta del Distrito, por considerarla inequitativa y poco competente para mejoras ambientales, lo cierto es que el Pico y Placa Solidario apunta más a desincentivar la compra de un segundo vehículo para no tener la restricción, una práctica usual hoy para una medida que lleva cerca de 20 años y que, por las nuevas dinámicas urbanas, debe renovarse.



El Secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, confirmó que la entidad ya está definiendo los precios para que los conductores paguen para no tener pico y placa.



