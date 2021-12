Se aproximan el 24 y el 31 de diciembre y muchas familias tienen en sus planes salir de la ciudad hacia otros municipios o ciudades para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.



Por esa razón, si usted va a viajar durante esta semana del 20 al 26 de diciembre es importante que tenga en cuenta el pico y placa de su vehículo, para que planee bien sus viajes y evite multas.

Tenga en cuenta que el pico y placa en Bogotá aplica de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m. Por lo tanto, los vehículos no tendrán ninguna restricción el fin de semana ni días festivos.



Recuerde que en la semana, la restricción depende del último número de la placa del vehículo y si esta coincide con días pares o impares en el calendario.



(Lea también: 10 regalos muy bogotanos para que se luzca en esta Navidad).



Tome nota, así funcionará el pico y placa para vehículos particulares:

Lunes 20 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8. Martes 21 de diciembre: placas terminadas en 1,3,5,7,9. Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8. Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 1,3,5,7,9. Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8.

Facebook Twitter Linkedin

Los taxis también tendrán restricciones de pico y placa en la semana. Foto: Leonardo Muñoz. EFE

(Le recomendamos: 2021: hechos que impactaron al automóvil).



La Alcaldía de Bogotá recomienda salir con anticipación para que la restricción no lo sorprenda en medio del tráfico, ya que se espera que varios vehículos se movilicen en las últimas semanas de diciembre.



Si usted es taxista, también debe tener en cuenta la restricción de pico y placa de esta semana:

Lunes 20 de diciembre: placas terminadas en 1 y 2. Martes 21 de diciembre: placas terminadas en 3 y 4. Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6. Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8. Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0. Tampoco aplica el sábado 25 ni el domingo 26 de diciembre.

Más noticias

Cartagena suspende día sin moto el 31 de diciembre por amenaza de bloqueos

El coctel que nos llevó a la pesadilla de los trancones en Bogotá

Villa María, el barrio que salió a protestar por los atracos

Carro cayó a un barranco en Ciudad Bolívar y por poco causa una tragedia

Atacan a piedra un bus del Sitp que llevaba pasajeros

Tendencias EL TIEMPO