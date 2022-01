Cuando se empezó a aplicar por primera vez la restricción del pico y placa en Bogotá, transitaban por las calles de la ciudad 572.446 vehículos. Ahora lo hacen 2’491.323, según cálculos del Observatorio de Movilidad. Eso es casi cinco veces más en cerca de 23 años.





(Le puede interesar: ¿Para qué son los impuestos de los vehículos?)

Pero ese fenómeno no parece tener freno. Solo en el año de la pandemia hubo una sensible reducción, porque dicho mercado se empezó a reactivar el año pasado, con un crecimiento de casi un 20 por ciento, aunque no llega todavía a los niveles de 2019. Cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) indican que en la capital fueron matriculados 59.957 vehículos durante 2021, incluyendo transporte de carga y pasajeros y motocicletas.



El incremento del parque automotor y las diarias congestiones viales llevaron a la Alcaldía de Bogotá hace un par de semanas a endurecer la restricción para los vehículos particulares, pero también a analistas e investigadores en movilidad a preguntarse qué es lo que motiva a los bogotanos a comprar carro, si saben que van a meterse al trancón o, incluso, si se puede limitar el crecimiento, y a otros, a advertir que de seguir los incrementos históricos la capital ni su malla vial serán sostenibles y proponen medidas más radicales.



Uno de ellos es Nicolás Estupiñán, quien antes de dejar la Secretaría de Movilidad señaló que “Bogotá no puede seguir recibiendo 75.000 carros nuevos todos los años y tener la ocupación de una sola persona por carro”. El exsecretario fue quien estableció el pico y placa por congestión (pagar por transitar en horario de restricción) y excepciones como el carro compartido (tres o más personas en un vehículo). Y, por supuesto, una de sus últimas decisiones fue la ampliación a 15 horas (de 6 a. m. a 9 p. m.) de la prohibición para transitar, y la motivó en que se pasó de tener 140 frentes de obra a 500.



Durante una década, el pico y placa operó en dos jornadas durante el día: de 6 a 8:30 a. m. y de 3 a 7:30 p. m. Según la Encuesta Origen Destino del Observatorio de Movilidad, el 12 por ciento de los viajes diarios se realizaban en carro particular, y los estratos 3 y 4 eran los que más lo utilizaban: 38 y 25 por ciento, respectivamente. En TransMilenio, el 14 %; el SITP zonal, el 9 %, y el Provisional , el 6 % de los viajes.



La Secretaría de Movilidad estima que con la nueva restricción cada día salen de las vías un poco menos de un millón de vehículos particulares (997.705 en días pares y 994.144 en impares) y que aproximadamente 73.000 están exceptuados. Estas cifras no incluyen las motocicletas, que suman 477.927, ni los automotores de carga y pasajeros, que se estiman en 61.804.



Carlos Moncada, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional y especialista en transporte, considera que hoy, a diferencia de la primera vez que se estableció el pico y placa extendido (en la alcaldía de Samuel Moreno fue de 14 horas), no debería incrementarse el parque automotor de particulares –aunque no piensa lo mismo de las motos–, como sucedió entre 2009 y 2012.



En ese momento, dice basado en su investigación de doctorado, dos de cada 10 segundos carros fueron motivados por la restricción, pero también porque no había las excepciones (el pago por congestión y el carro compartido) ni los kilómetros de ciclorruta y bicicarriles que ya existen.



Moncada, quien es defensor de modos alternativos como la bicicleta y sugiere medidas más estrictas para carros y motos como en varias ciudades europeas –es el caso de París, Estocolmo y Londres–, considera que se debería replantear la capacidad máxima del parque automotor y dice que “una ciudad funcionando a punta de carros, como Miami, no es sostenible, y tampoco es racional ni con el medioambiente ni con las vías”.

(Para seguir leyendo: Los que se bajaron del carro)

Sin embargo, otros expertos creen que no es posible limitar el parque automotor de la ciudad ni el derecho de los bogotanos a tener un vehículo y a movilizarse en él, y que, por el contrario, se debería contar con un transporte público más eficiente y de calidad y mejorar y crecer en infraestructura. Según la Unidad de Mantenimiento Vial, la mitad de la malla vial está en buen estado, un 37 por ciento, en regular, y un 13 por ciento, en mal estado.



Contra el planteamiento de la Administración y de quienes piensan que a la ciudad no le cabe un vehículo más, el exsecretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo señala que la mayoría de los bogotanos no tienen carro y que en la capital colombiana, comparada con otras ciudades de la región y del mundo, “la tenencia y el uso del carro son bajos”. Añade que “quienes compran carro y lo usan es porque lo creen más conveniente: por tiempo de viaje, seguridad, versatilidad, estatus. Hay muchos tipos de viajes, y a muchos les parece que lo más conveniente es el carro, a pesar de la congestión”.



La misma opinión tiene Eduardo Behrentz, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes, para quien la tenencia del carro particular en la capital es baja y mucho menor que la de ciudades principales de países desarrollados o incluso de América Latina.



Behrentz considera que la principal causa de que los bogotanos estén comprando carros así se metan al trancón es que no ven otra alternativa. Además de la carencia de infraestructura y las demoras en la expansión del sistema de transporte masivo.



“En Bogotá, el transporte público es de mala calidad (...), y ya sea en carro o en bus, se sufre el trancón. Es mejor un trancón en carro que en bus”, señala, y cita, por ejemplo, que en Madrid mucha gente tiene carro, pero no lo usa entre semana porque el metro es mejor, seguro, rápido y con amplia cobertura.



En el mismo sentido se pronuncia José Clopatofsky, director de la revista Motor, quien dice que “nadie compra por placer un carro en Bogotá, sino por necesidad”, y explica que no existen alternativas de transporte entre los sitios que se movilizan las personas, y también hay un tema aspiracional: “El que ha tenido bicicleta quiere moto, y el que tiene moto quiere carro”.

(Además: Las vías no son solo para los carros, un debate espinoso de no acabar)

Con esta posición coincide Ómar Oróstegui, director ejecutivo del colectivo Futuros Urbanos: “Los bogotanos compran carro porque no solo es un bien aspiracional, sino porque brinda seguridad, comodidad y mayor satisfacción que el transporte público”. Oróstegui advierte, de hecho, que el crecimiento del parque automotor continuará a mayor ritmo mientras el transporte público sea menos atractivo que el carro particular. Cita que, por ejemplo, entre 1998 y 2021 el aumento fue del 335 por ciento.



José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, no cree que las medidas adoptadas por la Alcaldía logren desestimular la tendencia creciente de ventas de carros nuevos y usados, así como de motos, más bien considera que, por el estado de la malla vial, las obras civiles que se adelantan, las deficiencias del sistema de transporte masivo, la inseguridad y el temor al contagio con covid-19, la ciudad puede llegar a un “escenario indeseable”.



“Esas medidas serían más eficaces si existiese una estrategia de cultura ciudadana, pero esta idea murió hace más de cuatro administraciones. En la actualidad, aunque el compromiso ciudadano se impuso cuando comenzó el pico y placa, las personas se desencantaron con el deterioro paulatino del sistema de transporte público”, recuerda.



El debate queda abierto y todo parece indicar que, por lo pronto, no se superará fácilmente, mientras la capital colombiana no ofrezca un mejor transporte público y al tiempo infraestructura vial, que se ha quedado corta desde hace años.

(Le recomendamos: ¿Su carro está exento de pico y placa? Regístrelo de manera 100 % virtual)

Ejemplos de restricciones más estrictas

París tiene restringida el área urbana de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m. Se puede transitar si se compra un permiso. Y tiene un área de protección del aire, que depende de las condiciones meteorológicas.



Estocolmo tiene dos zonas de bajas emisiones. En una pueden transitar vehículos Euro 5, y en la central, camiones y autobuses Euro 6. Los exentos deben llevar una etiqueta.



Londres tiene tres zonas restringidas: el centro (de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m. y hay que pagar), de baja emisión y de emisiones ultrabajas y son permanentes.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ*

EDITOR DE BOGOTÁ