Seis meses han transcurrido desde que se amplió el horario del pico y placa que ahora rige en Bogotá. Ampliando la restricción desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, las autoridades distritales esperaban descongestionar las vías y mejorar la movilidad en la ciudad.



Y aunque las cifras entregadas por la secretaría Distrital de Movilidad parecen dar cuenta de una leve mejoría en velocidades, los cerca de 500 frentes de obra que hay hoy en la ciudad no permiten que la ciudadanía goce de esos minutos extra para andar en su vehículo particular con más facilidad.



Lea también: Balance de protestas de bicitaxistas: dos heridos y 40 buses vandalizados

De acuerdo con un documento compartido por esa secretaría, con corte al 21 de julio del 2022, la velocidad aumentó un 10,7 por ciento en los tramos que presentan congestión en Waze en comparación con cifras de noviembre del 2021, mes que permite hacer una valoración de la movilidad en condiciones normales, pues no corresponde a la temporada vacacional como es el caso de diciembre y las primeras semanas de enero.



Sin embargo, esta no parece ser la percepción de los conductores, quienes culpan a las obras de la congestión vehicular y del tiempo perdido en desplazamientos. Y es que Bogotá ha sido calificada como una de las 10 ciudades con peor tráfico en el mundo, solo en el 2021 los rankings de Inrix y Tom Tom, dos empresas de analítica de datos, indicaron que los conductores habrían perdido entre 94 y 126 horas al año en el trancón.



Los cálculos de Inrix, por ejemplo, indicaron que en la ciudad los conductores de carros particulares perdieron 94 horas en el tráfico. Para medirlo, Inrix toma la velocidad máxima y datos de velocidad de flujo libre de las vías más concurridas, para luego comparar los tiempos en horas pico.



Siga leyendo: Más de 100 horas al año pierden los conductores en trancones en Bogotá



Entre las ciudades ranqueadas en la lista de Inrix, la capital colombiana se ubica como la octava más congestionada del mundo. Las ciudades que están en los primeros lugares de la lista son Londres (148 horas perdidas), París (140), Bruselas (134), Moscú (108) y Nueva York (102). Sin embargo, vale resaltar que, de hecho, estas ciudades que lideran el escalafón también tienen grandes sistemas de transporte público cuyos tiempos de movilidad no son medidos dentro de estos rankings.



En el caso de Bogotá las cifras indican que, con la extensión del pico y placa, los tiempos de desplazamiento en el transporte público también han registrado una mejoría. La velocidad del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) aumentó 4,5 por ciento con respecto a noviembre del 2021, pero en el componente troncal ese incremento fue solo del 0,4 por ciento.



Lo que si podría considerarse una ganancia para el sistema de transporte masivo es que las validaciones en el SITP han aumentado en 9,3 por ciento, lo que quiere decir que la medida de restricción para la movilidad de los vehículos particulares ha llevado más usuarios al transporte público.



Vea más: Pico y placa programado para este 29 de julio en Bogotá



Para Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, "el impacto del pico y placa extendido es marginal porque tan solo se redujo en 4.2 % el volumen vehicular. Es necesario analizar la medida en términos de costo- beneficio para la sociedad, no solo en la movilidad. También en lo económico, social y ambiental".



Y es que uno de los argumentos que defendía la Administración Distrital era que al desincentivar el uso del vehículo particular y haciendo una apuesta por la movilidad compartida, mejoraría la calidad del aire. No obstante, el Índice Bogotano de Calidad del Aire, Iboca, continúa evidenciando que en zonas como La Sevillana la calidad del aire sigue siendo regular.



Aunque la medida necesita más tiempo para medir su impacto real en aspectos como el ambiental y el social, el balance de sus primeros seis meses no arroja resultados significativos.



REDACCIÓN EL TIEMPO.

Otras noticias

- Nueva fuga en la cárcel La Picota

- Corte de agua en casi todo Soacha: ¿cuándo y en qué horarios será?

- Comunidad se unió, persiguió y atrapó a ladrones en moto