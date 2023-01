Desde el 10 de enero del 2023 del presente año cambiaron las reglas del pico y placa en la ciudad. Esta medida, empleada para mejorar la movilidad de Bogotá, ya no se rige por las placas pares e impares.



Dicha transformación divide la estrategia en dos grupos de matrícula: los número 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden movilizarse en días pares y los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no deben circular los días impares por la capital.

Este 23 de enero de 2023 los carros con placas correspondientes al segundo grupo tienen restricciones para moverse por la ciudad. Es decir, los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden circular por Bogotá.



Por su parte, esta restricción afecta a los taxis cuyas placas finalizan en 5 y 6.



El pico y placa para vehículos particulares funciona desde las 6:00 a.m. y el de los taxis a partir de las 5:30 a.m. Luego de las 9:00 p.m. estos carros pueden movilizarse por la ciudad sin restricción.



Para facilitar la recordación de esta estrategia, la Alcaldía creó una canción para la ciudadanía.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, los bogotanos cuentan con otras alternativas para quienes no usan un vehículo particular: utilizar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), moverse en bicicleta por los 598 km de ciclorrutas disponibles en la ciudad y disponer de los servicios de 50.000 taxis disponibles en la ciudad.



Recuerde que durante la primera semana en la que se puso en marcha la medidas se pusieron comparendos pedagógicos, sin embargo, desde el 17 de enero se están imponiendo comparendos sancionatorios de $522.900 a las personas que no cumplan con la norma.

