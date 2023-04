Desde el 10 de enero de este año, cuando la medida de pico y placa tuvo rotación en los dígitos para la circulación, la velocidad promedio en los 14 corredores principales de la ciudad mejoró en 4,6 % a lo largo del día, permitiendo transitar a los ciudadanos en un promedio de velocidad de 23,2 km/h.

“Con esta rotación que se implementó, se logró una importante reducción de la congestión vehicular del 6,8 %, lo que permitió que la velocidad aumentara y los ciudadanos gasten menos tiempo en sus recorridos. Esto beneficia a quienes van en su carro particular y a los usuarios del transporte público zonal que transitan por las vías mixtas y por los cuales se movilizan 1.750.000 pasajeros aproximadamente”, informó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

La entidad aseguró que en la hora pico de la mañana, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., se presentó un mayor aumento en la velocidad promedio de 5,6 %. La velocidad promedio ha sido de 23,1 km/h.



“A pesar de los 434 frentes de obra que actualmente hay en la ciudad, que dificultan la movilidad, la velocidad mejoró, evidenciando que las medidas adoptadas funcionaron y por esta razón, el pico y placa para vehículos particulares no rotará más”, agregó la secretaria de Movilidad.

Pico y placa en Semana Santa en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Respecto al transporte público, se presentó un incremento del 10,5 % en las validaciones al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), visibilizando un cambio de modo de los ciudadanos al movilizarse por un medio más sostenible. “Con esta medida, además de mejorar la movilidad para los ciudadanos, se busca el uso racional del vehículo particular y más en tiempos en los que se desarrollan tantas obras en la ciudad” destacó la secretaria Deyanira Ávila.

La entidad aseguró que la medida, además de contribuir con la movilidad de los ciudadanos, ha permitido beneficiar la calidad del aire, teniendo en cuenta que circulan menos vehículos, así mismo se reduce la emisión del material particulado proveniente de los vehículos en un 1,2 %. Desde el 17 de enero, fecha en la que iniciaron las sanciones económicas por infringir la medida, a la fecha se impusieron 6.130 comparendos.

REDACCIÓN BOGOTÁ