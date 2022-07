La medida de pico y placa en Bogotá busca mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los niveles de contaminación, por ello, todos los días, de lunes a viernes, los carros particulares y taxis dejan de movilizarse dependiendo el último dígito de su placa.



El pico y placa para vehículos particulares funciona de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; en días impares no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



Tenga presente que este miércoles 20 de julio, que es festivo, no aplica la restricción.



Así funcionará el resto de días:



Lunes 18: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Martes 19: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Miércoles 20: No aplica

Jueves 21: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Viernes 22: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8



Recuerde que el incumplimiento de esta norma acarrea una multa de 468.500 pesos y su vehículo puede ser inmovilizado.



Sin embargo, los usuarios que quieran ser exentos de la restricción pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer las opciones del 'Pico y Placa Solidario'.



