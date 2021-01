¿Habrá cambios en el pico y placa de las localidades en cuarentena?

Este lunes empezó a regir una cuarentena estricta en Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme y Tunjuelito, que irá hasta el próximo 28 de enero. También se mantendrán en aislamiento Kennedy y Fontibón hasta el próximo 21 de enero.



En estas localidades no estarán abiertos comercios no esenciales ni se permitirá la movilidad libre, a menos que deba abastecerse (una persona por familia), cumplir con trámites y que esté entre las excepciones (personal de salud y algunas profesiones o cadenas de abastecimiento).



Pero estas medidas suelen generar dudas entre la ciudadanía, y una de ellas es cómo va a funcionar el pico y placa en estas zonas. De acuerdo con lo informado de manera oficial, esta medida sigue funcionando de forma habitual, teniendo en cuenta si el día es par o impar, y la coincidencia con la placa del vehículo. Es decir, de 6 a 8:30 a. m., y de 3 a 7:30 p. m., aplicará normalmente la restricción en zonas con cuarentena o sin ella.



Por otro lado, podrá ejercitarse por una hora y sacar a pasear su mascota, si aplica, por 20 minutos. El horario para realizar estas actividades es entre las 5 a. m. y las 7:59

p. m. Finalmente, y si tiene viajes planeados, puede cumplir con ellos, así como con reservas en hotel. Los restaurantes funcionarán con domicilios.

