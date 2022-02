La capital mantendrá la excepción del pico y placa para todo el personal de salud. La decisión se tomó luego de que el Gobierno Nacional amplió la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 hasta el 30 de abril de este 2022.



Vale recordar que desde hace varias semanas, el pico y placa en la ciudad aplica entre 6 a. m. y 9 p. m. de lunes a viernes.



“Hemos decidido hacer una última prórroga (...) reconociendo todo el trabajo maravilloso que han venido realizando”, comentó Felipe Ramírez, secretario de Movilidad de Bogotá, en un video.



(Le recomendamos: ¿Cómo funcionará el sistema unificado de pago electrónico de peajes?).

La decisión de @Bogota de extender la excepción de la medida de pico y placa al talento humano de @SectorSalud se realiza en conjunto con @SectorMovilidad. El secretario @felipe_ramir se refirió al anuncio. pic.twitter.com/ZDCBhDWuyL — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) February 25, 2022

Alejandro Gómez, secretario de Salud, también se refirió al no pico y placa para vehículos de los médicos, enfermeros, entre otros.



“Con posterioridad a esto (30 de abril) es probable que esta medida no siga operando”, aclaró.



Asimismo, el jefe de la cartera de salud distrital indicó que la medida ha sido una “expresión de gratitud” por la labor prestada para atender a los contagiados de covid-19.



(No deje de leer: Impuesto predial: ¿Qué es y qué pasa si no lo paga?).

#Atención

👋En @Bogota cuidamos a quienes nos cuidan! Se extiende hasta el 30 de abril de 2022 la excepción del pico y placa🚙 al talento humano en Salud🥼⚕️. El secretario @AlejandroGL2014 entrega detalles sobre la decisión. pic.twitter.com/hENhbnHJMM — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) February 25, 2022

Si usted hace parte del personal de salud, recuerde que puede verificar si está exento de la medida en la página de Movilidad Bogotá.

¿Qué alternativas de pico y placa hay?

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Bogotá invitó al talento humano en salud a acudir al Pico y Placa Solidario y el programa Carro Compartido con tal de seguir movilizándose por la ciudad.

En reconocimiento al esfuerzo del talento humano de salud durante la pandemia por Covid-19, @Bogota extiende al personal el beneficio de excepción del pico y placa🚙hasta el próximo 30 de abril⬇️ pic.twitter.com/z5mSeLu8yq — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) February 25, 2022

El Pico y Placa Solidario consiste en el pago para recorrer las calles sin restricciones. La tarifa está sujeta al impacto ambiental, avalúo y municipio de registro del carro. Según las autoridades, el recaudo del programa va destinado al sostenimiento y al mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



(Le recomendamos: Cuánto debe pagar por un día, mes o semestre sin pico y placa en Bogotá).



De igual forma, si usted se moviliza con más de tres personas se puede inscribir de forma gratuita en el programa Carro compartido. Recuerde que estas no son las únicas posibilidades de circular por la capital, pues los carros eléctricos o híbridos no se acogen al pico y placa.

