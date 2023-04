En la mañana de este miércoles, la Secretaría de Movilidad entregó el balance de los primeros tres meses del modelo de Pico y Placa que se empezó a implementar el 10 de enero de 2023, en Bogotá. Según la entidad, la medida ha contribuido a la reducción de congestión vehicular y, por esta razón, no se van a rotar las placas como se había planteado en un principio.



Expertos dicen que hay resignación frente a esta norma y que debería haber rotación porque hubo usuarios afectados y el sacrificio debe ser compartido.



(Le puede interesar: Pico y placa en Bogotá no tendrá rotación debido a 'reducción de congestiones').

La justificación de la decisión de no rotar el pico y placa es que, desde que se implementó la medida, la velocidad promedio en los 14 corredores principales de la ciudad mejoró un 4,6 % a lo largo del día, permitiendo transitar a los ciudadanos en un promedio de velocidad de 23,2 km/h.



“Con esta rotación que se implementó, se logró una importante reducción de la congestión vehicular del 6,8 %, lo que permitió que la velocidad aumentara y los ciudadanos gasten menos tiempo en sus recorridos. Esto beneficia a quienes van en su carro particular y a los usuarios del transporte público zonal que transitan por las vías mixtas y por los cuales se movilizan 1.750.000 pasajeros aproximadamente”, informó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.



(No deje de leer: Demolición del puente de la autopista Sur en Bogotá: conozca los desvíos).

Facebook Twitter Linkedin

Con comparendos pedagógicos comenzó a regir el nuevo pico y placa en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

También, la entidad aseguró que en la hora pico de la mañana, de 6 a. m. a 9 a. m., se presentó un aumento en la velocidad promedio de 23,1 km/h., es decir, un 5,6 %.



“A pesar de los 434 frentes de obra que actualmente hay en la ciudad, que dificultan la movilidad, la velocidad mejoró, evidenciando que las medidas adoptadas funcionaron, y por esta razón el pico y placa para vehículos particulares no rotará más”, agregó Ávila.



(Le recomendamos: Obra del cable aéreo de San Cristóbal será adjudicada el 11 de abril).

Expertos analizan la decisión

Para el profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, los porcentajes presentados por la Secretaría de Movilidad reflejan una mejora, pero esta no la sienten los conductores habituales.

Si circulan menos carros, hay menos congestión. No es un logro ni una genialidad, simplemente una restricción que ha liberado espacios en las calles FACEBOOK

TWITTER

"Esta medida debe de estar acompañada de otras más para que la velocidad promedio aumente significativamente. No son porcentajes marginales, pero tampoco significativos, demuestran el alcance limitado de esta medida", aseguró Rojas.



En eso coincidió José Clopatofsky, director de la revista Motor, quien explicó que los resultados son cuestión de aritmética. "Si circulan menos carros, hay menos congestión. No es un logro ni una genialidad, simplemente una restricción que ha liberado espacios en las calles", dijo.



Por su parte, el profesor William Castro, coordinador del semillero Programa de Investigación en Transporte Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, aseguró que el impacto en la descongestión no es el esperado, pero que en la actualidad, especialmente en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), se ha evidenciado una disminución en los tiempos de viaje.

Facebook Twitter Linkedin

El pico y placa en Bogotá para vehpiculos particulares funciona de 6 a. m. a 9 p. m. . Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Resignación es el sentimiento general FACEBOOK

TWITTER

No obstante, Castro consideró que se debió mantener la idea inicial de rotar las placas periódicamente, ya que esto permite que las personas no compren más vehículos y utilicen otros modos de transporte, en especial los públicos.



Clopatofsky, por su parte, también sugirió que se debería mantener la rotación porque cree que es una decisión lógica, obligatoria y justa. "Con el sistema actual se perjudicó a un mayor número de usuarios y este sacrificio debe ser compartido y no justificar la permanencia del castigo por los resultados, del nivel que sean. Modificar el orden de la restricción en nada afecta el funcionamiento del pico y placa porque es un cambio de fechas, no de número de vehículos y sí resarce a los afectados. Los argumentos de la Secretaría de Movilidad son totalmente equivocados y discriminatorios", afirmó.



Sobre este tema, Rojas dijo que la medida del pico y placa es limitada y está agotada porque cualquier variación o nueva combinación de rotación no disminuirá la congestión en Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

A pesar de las medidas, los trancones siguen en la ciudad. . Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Rojas explicó, además, que los conductores de autos particulares se han resignado a utilizar dos días a la semana los vehículos, y posiblemente han tenido que migrar hacia el transporte público y no han comprado un nuevo automóvil. "Resignación es el sentimiento general", aseguró.



Según Clopatofsky, los conductores no se adaptan a estas restricciones, pero las cumplen como ciudadanos respetuosos; sin embargo, eso no quiere decir que todos estén felices y de acuerdo con el sistema porque "es inequitativo y reclaman un balance adecuado".

Además, los expertos analizaron cómo se han visto afectadas las personas que tienen dos o tres carros y coincidieron en que ellos también han tenido inconvenientes para movilizarse en sus vehículos.



"No es un tema de la cantidad de carros que tengan, sino de cuándo y cómo los pueden usar. Obviamente hay muchísimas personas que con esa restricción tan amplia se quedaron de un día para otro sin una alternativa válida de movilidad", indicó Clopatofsky.



El profesor Rojas dijo que algunas familias que tenían placas pares e impares han visto que con esta medida no pueden rotarse el vehículo, por lo que han tenido que resignarse a ir al transporte público, pero no han comprado un nuevo carro.



(Además: Todo listo para el Bogotá Fashion Week, la plataforma de negocios de moda).

¿A qué medios de transporte han tenido que migrar?

De acuerdo con Stalin Rojas, los conductores de vehículos han migrado al transporte público y algunos al auto compartido, y posiblemente a la bicicleta. No obstante, consideró que esta última no ha sido significativa porque no se percibe una 'avalancha' de gente tomando bicicleta.



Clopatofsky aseguró que pagar por hacer trancón es una alternativa que va en contra del principio de la restricción y no es ético de parte de la alcaldía jugar doble en este asunto. sin embargo, dijo que las personas que no pagan la excepción del pico y placa solidario pudieron haber migrado a taxis o a un auto de placa utilizable, pero muy pocos al transporte masivo, pues este no cubre toda la ciudad y por ello se necesita el carro particular.

Facebook Twitter Linkedin

Ha habido aumento de usuarios en el SITP. Foto: Archivo. EL TIEMPO

"Pocos migraron a las motos porque esas ventas han bajado considerablemente y solo quienes hacen cierto tipo de trayectos y tienen condiciones físicas adecuadas pasan ocasionalmente a las bicicletas o patinetas a pesar de la inseguridad y el mal clima", aseguró Clopatofsky.



Por otro lado, mientras Rojas dijo que la bicicleta no ha sido significativa, Castro explicó que se ha visto que esta, sea propia o pública, ha tenido una gran acogida, al igual que la motocicleta, utilizada especialmente para viajes largos. De igual manera, se ha incrementado la cobertura de rutas de SITP en la ciudad, por lo que es probable que también se haya migrado a este medio.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com