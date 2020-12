Los horarios del 'pico y placa' en Bogotá del 14 al 18 de diciembre

La Alcaldía de Bogotá decidió no levantar el ‘pico y placa’ en la capital en épocas decembrinas. Debe tener en cuenta que transitar por las vías cuando la medida esté puede acarrearle una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes (438.000 pesos).

Pare evitarse la multa, manténgase informado de cómo será la norma en la ciudad durante esta semana del 14 al 18 de diciembre.



(También puede leer: Viaje al interior de las Manzanas de Cuidado en Bogotá).

Particulares

En diciembre sigue aplicándose el 'pico y placa' con normalidad. Foto: iStock

Los vehículos particulares de placas que terminen en número par (es decir: 0, 2, 4, 6 y 8) tendrán ‘pico y placa’ durante los días 14, 16 y 18 de diciembre: no podrán circular desde las 6 hasta las 8:30 de la mañana. Tampoco desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche.



Mientras que los días 15 y 17 los carros particulares que no podrán circular con normalidad serán los que tengan placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).



El fin de semana del sábado 19 y el domingo 20 de diciembre no habrá ‘pico y placa’.



(Puede interesarle: Claudia López invita a un aislamiento voluntario antes de Navidad).

Taxis

Los taxis también tienen restricciones para circular en Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el caso de los taxis, las placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular por las calles de Bogotá durante todo el día 14 de diciembre. El 15 no podrán circular las placas terminadas en 7 y 8, el 16 serán 9 y 0, el 17 serán 1 y 2, y el 18 serán 3 y 4.



(Además: Así es el pico y placa para taxis en Barranquilla durante diciembre).

Excepciones

Manténgase informado sobre las excepciones que estipuló la Alcaldía a la medida de 'pico y placa'. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La Secretaría de Movilidad tiene algunas excepciones a las que usted puede aplicar para estar exento del ‘pico y placa’: Si transporta a 3 o más personas en su vehículo, puede registrarse en la página de la entidad.



También siguen aplicando las concesiones brindadas al personal sanitario por la contingencia ocasionada por el nuevo coronavirus.



Aquí puede consultar el procedimiento que debe seguir para acceder a la excepción.



(Puede leer: ¿Habrá Pico y placa en Medellín durante la temporada decembrina?).

'Pico y placa' solidario

La Alcaldía aclara que este dinero se destinará al mantenimiento del sistema de transporte masivo. Foto: Archivo EL TIEMPO

También puede pagar semestralmente para usar su vehículo sin ninguna restricción por medio del ‘pico y placa' solidario.



Son más de dos millones de pesos (2'066.200) los que hay que pagar para poder usar su carro sis restricciones. Vale aclarar que solo aplica para vehículos particulares.



De acuerdo con la página oficial de la Secretaría, el dinero recaudado es utilizado en el mejoramiento del sistema de transporte masivo de Bogotá. Aquí puede consultar el procedimiento que debe seguir para hacer parte de la modalidad ‘pico y placa' solidario.

Lo que resta de diciembre

Lunes 21 de diciembre: 1, 3, 5, 7 y 9

Martes 22 de diciembre: 0, 2, 4, 6 y 8

Miércoles 23 de diciembre: 1, 3, 5, 7 y 9

Jueves 24 de diciembre: 0, 2, 4, 6 y 8

Viernes 25 de diciembre: no hay pico y placa porque es festivo

Sábado 26 de diciembre: no hay pico y placa

Domingo 27 de diciembre: no hay pico y placa

Lunes 28 de diciembre: 0, 2, 4, 6 y 8

Martes 29 de diciembre: 1, 3, 5, 7 y 9

Miércoles 30 de diciembre: 0, 2, 4, 6 y 8

Jueves 31 de diciembre: 1, 3, 5, 7 y 9



(Puede interesarle: Todo lo que debe saber sobre el pico y placa que vuelve hoy a Bogotá).

Tendencias EL TIEMPO