¡Ojo con el pico y placa este martes! La multa ya no será pedagógica

Este martes 6 octubre, después de más de dos semanas de pedagogía y sensibilización, empieza la imposición de comparendos sancionatorios a infractores de la nueva restricción para vehículos particulares en Bogotá. La multa por transitar será de 15 s. m. d. l. v., que equivalen a 438.000 pesos.



Horario del pico y placa

Irá de lunes a viernes de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 3 p. m. a 7:30 p. m. No habrá pico y placa los sábados.

Será por placas pares e impares

El pico y placa funcionará bajo el ya conocido modelo de placas pares e impares. Este es el cronograma de la Secretaría de Movilidad para carros particulares:



1 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

2 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

3 de octubre: sábado, no hay pico y placa

4 de octubre: domingo, no hay pico y placa

5 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

6 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

7 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

8 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

9 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

10 de octubre: sábado, no hay pico y placa

11 de octubre: domingo, no hay pico y placa

12 de octubre: Festivo, no hay pico y placa

13 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

14 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

15 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

16 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

17 de octubre: sábado, no hay pico y placa

18 de octubre: domingo, no hay pico y placa

19 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

20 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

21 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

22 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

23 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

24 de octubre: sábado, no hay pico y placa

25 de octubre: domingo, no hay pico y placa

26 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

27 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

28 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

29 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9

30 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8

31 de octubre: sábado, no hay pico y placa

¿Cómo inscribirse para las excepciones al pico y placa?

Recuerde que hay nuevas excepciones al pico y placa en Bogotá:



- No tendrán pico y placa quienes vayan en carro con tres o más personas: para eso, se deben inscribir en la página web de la Secretaría de Movilidad.



En este caso recuerde que:



- Para el cupo cuentan bebés, niños y adultos. No cuentan mascotas.

- Todo el grupo debe compartir el viaje de principio a fin.

- Deben registrarse una vez por semana. Los datos se eliminan el domingo, por lo que debe repetir el registro cada semana.



- No tendrá pico y placa el personal de salud: es decir, toda persona que trabaje en servicios de salud humana puede transitar en su carro libremente. Deben portar su carné que los acredite como trabajadores del área e inscribirse.

- No tendrán pico y placa los vehículos híbridos: estos son los carros cuya motorización es por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.



"Para estar exceptuado, el solicitante deberá preinscribir el vehículo en la plataforma destinada para tal fin. La SDM validará esta inscripción con lo reportado en el Runt; por lo tanto, solo se entenderá incorporado el vehículo al registro de exceptuados después de efectuada esta verificación", aclara la Secretaría de Movilidad.

- No tendrán pico y placa quienes paguen 'pico y placa solidario': Pagando una cuota de 2'066.000 pesos cada seis meses, usted puede quedar exento por un semestre de pico y placa. Pero, ojo, para acceder al beneficio también tendrá que cumplir con un servicio social.



Así va el número de registros:

Desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre (corte 6:00 p.m.):



Pico y Placa Solidario (Cobro por congestión): 1.494 inscritos.



Carro compartido (mínimo 3 personas incluyendo conductor): el conteo y registro es semanal. La semana pasada se tuvo 31.703, hoy a las 6 pm se conocerá la nueva cifra con la que empezamos semana.



Personal de la Salud: 19. 267 inscritos.

