La medida de pico y placa en Bogotá busca mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los niveles de contaminación. Con esos objetivos, todos los días, de lunes a viernes, los carros particulares y taxis dejan de movilizarse dependiendo el último dígito de su placa.

Como es usual, la medida para vehículos particulares funciona de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo al último dígito de la placa de su vehículo.



Tenga en cuenta que los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; y en días impares, no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción de vehículos particulares para esta semana aplicará así:



- Lunes 29 de agosto: restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Martes 30 de agosto: restricción para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.



- Miércoles 31 de agosto: restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Jueves 1 de septiembre: restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Viernes 2 de septiembre: restricción para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Recuerde que los conductores que incumplan la restricción deberán pagar un comparendo de $468.500, además, el automóvil será inmovilizado y llevado a los patios, dependiendo de la vía en la que sea sorprendido por las autoridades.



Si desea estar exento de pico y placa, puede acogerse a la medida de movilidad compartida, con la cual, un carro que tenga tres o más ocupantes puede trasladarse por Bogotá en horarios restringidos. Para ello, el conductor debe registrarse en la página de Movilidad Bogotá.





