Cada día incrementa el malestar de los ciudadanos de Bogotá por el mal estado de las vías, las obras y los trancones que están colapsando la movilidad.



Aunque se han hecho modificaciones en el pico y placa y se han habilitado corredores especiales, la movilidad en la capital del país no mejora.

De hecho, la Secretaría Distrital de Movilidad continúa buscando alternativas para solucionar los inconvenientes de la movilidad. Según detalló Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, habrá posibles modificaciones en el pico y placa, el carro compartido y el pico y placa solidario.



En diálogo con 'Semana', la funcionaria detalló que los problemas de movilidad están relacionados, en gran medida, por el masivo plan de obras del Metro, troncales de TransMilenio, adaptaciones del espacio público, etc.



En ese sentido, esas serían las principales razones por las que se perciben más trancones de lo normal, ya que le aporta 12 % de congestión; sumado a los accidentes, que suman 5 %.



Por otra parte, se refirió a que otro de los grandes factores tiene que ver con la cantidad de vehículos registrados en la ciudad.



“No estamos en contra del carro particular, pero sí estamos muy en pro del uso racional del mismo. El gran componente que hoy estamos sufriendo es la carga vehicular que tiene la ciudad”, explicó la funcionaria.



Una de las opciones que dio Álvarez podría ser la creación del cobro por congestión, que se basa en que los conductores paguen por transitar en ciertas vías (las más congestionadas). El objetivo principal no es recoger dinero, sino que la gente no use el carro particular.



Asimismo, los recursos que se obtengan por medio de este cobro irían destinados a financiar proyectos y programas de infraestructura vial, transporte público y programas de mitigación de contaminación ambiental vehicular.



