¿Me pueden multar en los primeros días del nuevo pico y placa?

Este martes 22 de septiembre regresa el pico y placa a Bogotá. Irá de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana y de 3 a 7:30 de la noche.



La restricción vehicular tendrá varias novedades, como las alternativas para no tener pico y placa:



- Ser trabajador de la salud

- Tener un vehículo híbrido

- Pagar el 'Pico y Placa Solidario'

- Usar el carro compartido

Mientras los ciudadanos se adaptan a estos y otros cambios en la movilidad de Bogotá, no habrá comparendos económicos en estos primeros 15 días.



"A partir de hoy y durante 15 días vamos a estar haciendo pedagogía en conjunto con la Policía de Tránsito en los 14 corredores más importantes de la ciudad y otros puntos clave", explicó Leonardo Vásquez, Subsecretario de Gestión de la Movilidad de la Secretaría.



Este martes, por ejemplo, hubo jornada pedagógica en la carrera 30 con calle 66, cerca a El Campín.



"Mucha gente ha acatado la nueva norma, y quienes no, serán sensibilizados en estos primeros 15 días. Va a ser un tema informativo para evitar que posteriormente haya orden de comparendo", indicó el Teniente Coronel Gustavo Blanco, Comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.



Es decir, no habrá comparendos económicos de ningún tipo por transitar en pico y placa (ni por agentes ni por cámaras); pero sí habrá comparendos pedagógicos.



Pero, cuando pasen los 15 días, recuerde que la multa por transitar en pico y placa será de 15 SMMLV, que equivalen a 438.000 pesos.



Tenga en cuenta que, al momento, ya está habilitado el link para registrarse para la excepción de carro compartido (haga clic aquí).

