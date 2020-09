Vuelve el pico y placa a Bogotá este martes 22 de septiembre. Como en el pasado, será de por placas pares e impares e irá de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m.



Sin embargo, hay varias novedades. Entre ellas, las alternativas para no tener pico y placa:



- Ser trabajador de la salud.

- Tener un vehículo híbrido.

- Pagar el 'Pico y Placa Solidario'

- Usar el carro compartido.



En este artículo, le explicamos cómo funciona el uso del carro compartido para no tener pico y placa.

¿Cuántas personas deben ir?

Para no tener pico y placa, en el carro deben ir mínimo tres personas (pero pueden ser más). En la cuenta, incluya al conductor.

¿Los bebés y niños cuentan o no cuentan como pasajeros para el cupo?

Sí, en la cuenta de las tres personas (o más) se incluyen bebés, niños y personas de todas las edades.

¿Las mascotas cuentan como pasajeros para el cupo?

No. Las mascotas no son consideradas como un pasajero para completar el cupo y conseguir la excepción.

¿Siempre debemos ir todos los pasajeros?

Sí, el uso de carro compartido debe ser de principio a final del viaje. Es decir, no puede salir el cupo completo e irse bajando en el camino.



Si al conductor lo encuentran solo, podría ser sancionado.

¿Tengo que inscribirme? ¿O puedo salir con mi cupo y ya?

Para quedar exento de pico y placa por carro compartido, debe inscribirse en la sección correspondiente de la página web de la Secretaría de Movilidad (quedará habilitado esta noche en la plataforma).



La plataforma le pedirá unos datos muy sencillos que serán eliminados cada fin de semana.

¿Qué pasa si me inscribo pero me detiene la Policía en pico y placa y sin el cupo?

Si usted se registró, pero no cumple en vía con los requisitos "perderá la posibilidad de registrarse nuevamente durante el término de seis (6) meses siguientes a la fecha en que sea declarado como infractor (...) y/o que sea pagado o aceptado el comparendo impuesto".



Esto queda así según el decreto 208 del 2020.

¿Cada cuánto debo registrar el uso de carro compartido?

Una vez por semana. Esto es lo que dice el borrador de decreto:

"Parágrafo 1: El registro en la base de datos de exceptuados para vehículos de alta ocupación tiene una vigencia de máximo una semana entendida como seis (06) días seguidos empezando el día lunes y terminando el día sábado. Por lo tanto, una solicitud realizada y aprobada, por ejemplo, un día jueves, estará vigente hasta el día sábado de la misma semana (incluido el día sábado).



Las solicitudes de inscripción en la base de datos de exceptuados para vehículos de alta ocupación para una semana podrán realizarse únicamente a partir del día domingo de la semana inmediatamente anterior y hasta el día sábado de la misma semana de la solicitud.

​

Cada domingo a las 00:00 horas se eliminarán los registros en la base de datos de exceptuados incluidos por esta causal".



Recuerde que solo hasta que el sistema implementado por movilidad le indique que su solicitud ha sido aprobada, usted podrá acceder al beneficio.

¿De ahora en adelante solo podré usar el carro si es compartido?

No. Recuerde que esta es una opción si usted quiere estar exento de pico y placa el día que le corresponda.



Los días que no tenga pico y placa podrá circular de manera normal.

Si tiene preguntas sobre el nuevo pico y placa, escríbanos a anapul@eltiempo.com

