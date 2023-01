Desde el 10 de enero del 2023 cambiaron las reglas del pico y placa en la ciudad. Esta medida, empleada para mejorar la movilidad de Bogotá, ya no se rige por las placas pares e impares.



Ahora la restricción funciona en dos grupos de matrícula: los número 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden movilizarse en días pares y los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no deben circular los días impares por la capital.



Para este jueves 26 de enero estos son los vehículos que tienen restricciones; particulares terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5, en el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche.



En el caso de los taxis, la medida rige en placa terminada en 1 y 2 en el horario de 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



Tenga en cuenta que los usuarios que quieran ser exentos del Pico y Placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la excepción con la que usted puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción, ya sea por día, mes o semestre.



Recuerde que, si bien hasta el lunes 16 de enero hubo sanciones pedagógicas por incumplimiento, desde el 17 de enero se han impuesto comparendos sancionatorios de $522.900 a quienes incumplan con el pico y placa.



REDACCIÓN BOGOTÁ