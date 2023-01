Este miércoles Bogotá vivirá su segunda jornada con el nuevo esquema de rotación del pico y placa.



El nuevo pico y placa deja atrás el modelo de matrículas par-impar que surgió en 1998, e impone un esquema de números consecutivos en el que los vehículos terminados en placa del 1 al 5 no pueden circular los días pares, y las finalizadas del 6 al 9, incluido el cero, no salen los días impares.

La nueva medida, que arrancó este martes con la imposición de comparendos pedagógicos a aquellas personas que incumplieran la norma, dejó un saldo de 1.095 sanciones.



Para evitar estas multas tenga en cuenta que el pico y placa funcionará así este miércoles:



Particulares: 6 - 7 - 8 - 9 - 0

Horarios: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.



Taxis con placa terminada en: 5 - 6

Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

¿Cómo será la medida este mes?

Semana del 10 al 15 de enero



Martes 10: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 11: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 12: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 13: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 14: No aplica

Domingo 15: No aplica



Semana del 16 al 22 de enero



Lunes 16: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 17: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 18: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 19: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 20: La restricción aplica para placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 21: No aplica

Domingo 22: No aplica



Semana del 23 al 29 de enero



Lunes 23: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 24: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 25: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 26 La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 27: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 28: No aplica

Domingo 29: No aplica



Semana del 30 al 31 de enero



Lunes 30: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 31: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

