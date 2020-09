Así puede pagar para no tener pico y placa en Bogotá

El pico y placa en Bogotá regresa este 22 de septiembre. Será de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m. y tiene varias novedades. Entre ellas, una nueva alternativa para no tener esta restricción: 'Pagar el 'Pico y Placa Solidario'.

​

A continuación, le explicamos cómo funciona este programa:

(Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre el pico y placa que vuelve hoy a Bogotá)

El 'Pico y Placa Solidario' es una opción para no tener pico y placa en Bogotá a cambio de hacer una compensación económica y social.



Pagando una cuota de 2'066.200 pesos, la persona tendrá derecho a transitar sin pico y placa por un periodo de seis meses. Pero, además del pago, deberá hacer una compensación social (que ya explicaremos más adelante).

¿Cómo pagar para no tener pico y placa?

1. Ingrese a picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano



Al ingresar por primera vez, el sistema le pedirá ver (completo) un video que resalta los impactos en movilidad, ambiente y seguridad vial que trae el uso del carro particular y, además, le ofrece otras opciones de movilidad. Cuando el video termina, se le permite ingresar a la plataforma.



2. Elija la opción 'Realicie su solicitud' y, luego, 'Inicie su Registro'.



3. Regístrese como persona natural o jurídica y diligencie el formulario con los datos solicitados (sólo podrá hacer la solicitud el propietario/locatario del vehículo).



Este es el instructivo para persona natural



Este es el instructivo para persona jurídica



3. Pague de forma electrónica (PSE) o manual (volante de pago).



4. Autentique su identidad: Deberá contestar unas preguntas que solo el propietario/locatario del vehículo está en capacidad de responder.



5. Haga el curso virtual (si es persona natural): es un curso de cuatro módulos que concientizará al conductor sobre los efectos del uso ineficiente del carro particular. El curso dura 20 minutos y, para aprobar, debe responder un cuestionario.



6. Luego, deberá elegir y realizar una actividad de compensación social. En el momento, podrá consultar la oferta de actividades disponibles.



Solo hasta cumplir todos estos pasos, la Secretaría de Movilidad le dará el aval para transitar en pico y placa.



(Le recomendamos: Las nuevas reglas de juego de la reactivación económica en Bogotá)

¿Qué papeles debo tener al día?

La plataforma de la Secretaría de Movilidad revisará en el RUNT que el SOAT

y la revisión técnico-mecánica del vehículo de la placa registrada estén vigentes.



Además, el propietario o locatario del vehículo debe estar a paz y salvo en concepto de multas y/o comparendos.

¿Para qué vehículos aplica el 'Pico y Placa Solidario'?

"El permiso estará disponible para los automóviles de servicio particular, matriculados dentro y fuera de Bogotá, que les aplique la medida de restricción conocida como Pico y Placa", indica la Secretaría de Movilidad.

¿Qué se hará con el dinero recaudado?

Los recursos serán una fuente alterna de financiación para el Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público).

(Además: ¿Cómo funciona el uso del carro compartido para no tener pico y placa?)

Para seguir leyendo:

- ¿Me pueden multar en los primeros días del nuevo pico y placa?



- 'Protegemos a quienes usan transporte público’: Movilidad Bogotá



- La cruel red de trata que torturaba a niñas con herramientas en Bosa



BOGOTÁ