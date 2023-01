A partir del martes 10 de enero empezó a regir la nueva medida del pico y placa. Como es costumbre, los carros no pueden movilizarse por la ciudad de acuerdo al número en que termine su placa. La medida tiene como fin disminuir la contaminación y mejorar la movilidad de la capital.



(Lea: ¡Pilas! Este grupo de placas podrá circular solo un día la próxima semana).



El principal cambio es que ya no se rige de acuerdo a placas pares e impares. Ahora, se maneja el sistema de dos grupos: el primero, las matrículas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no deben circular los días pares; el segundo, los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden movilizarse los días impares de la semana.

Para este viernes 27 de enero estos los vehículos terminados en placas 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricciones de movilidad.



Los taxis, por su parte, también están sujetos a esta regulación y los prestadores de servicio cuyas placas terminen en 3 y 4 no pueden transitar en el día.



(También: ¿Cuándo será el día sin carro en Bogotá y qué otras restricciones hay?).



La restricción empieza a las 6:00 a.m. para carros particulares y a las 5:30 a.m. para taxis. En ambos casos finaliza a las 9 p.m.

⚠️¡Hoy es viernes!💃🕺



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



🔉Es se rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/SLmJVaQmpP — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2023

La Secretaría de Movilidad dispuso un canal virtual en su página web para los usuarios que quieran ser exentos de la medida bajo la figura del ‘Pico y Placa Solidario’. Por $58.170 los conductores podrán circular libremente por la ciudad durante un día y por $464.974 por todo un mes.



Es importante recordar que incumplir la medida puede acarrear un comparendo sancionatorio de $522.900 pesos.

Más noticias:

Los reveladores detalles de la necropsia de la DJ Valentina Trespalacios

Esposas púrpura para John Poulos: el símbolo que destacó en su llegada a Bogotá

‘Cambios en el metro los pagarían todos los colombianos’: gerente del proyecto

ELTIEMPO.COM