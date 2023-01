Desde el 10 de enero del 2023 cambiaron las reglas del pico y placa en la ciudad. Esta medida, empleada para mejorar la movilidad de Bogotá, ya no se rige por las placas pares e impares.



Ahora la restricción funciona en dos grupos de matrícula: los número 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden movilizarse en días pares y los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no deben circular los días impares por la capital.



Así las cosas, la medida de pico y placa que aplica en Bogotá para este miércoles 25 de enero en vehículos particulares es para los terminados en placas 6, 7, 8, 9 y 0, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.



En el caso de los taxis, la norma hoy aplica para las placas terminadas en 9 - 0, de 5:30 de la mañana a 9 de la noche.



Tenga en cuenta que los usuarios que quieran ser exentos del Pico y Placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer la excepción el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.



Recuerde que, si bien hasta el lunes 16 de enero hubo sanciones pedagógicas por incumplimiento, desde el 17 de enero se han impuesto comparendos sancionatorios de $522.900 a quienes incumplan con el pico y placa.



REDACCIÓN BOGOTÁ