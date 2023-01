Desde el pasado 10 de enero, la medida de pico y placa en Bogotá -la cual restringe la circulación de ciertos vehículos con el fin de reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad de la ciudad- ya no es a razón de placas pares e impares.



Ahora, la restricción está dividida en dos grupos: los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales no podrán circular durante los días de fecha par; y los automotores con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, que no deben movilizarse los días impares.

Este miércoles 18 de enero, día par, no pueden circular los carros particulares con placas terminadas en 1-2-3-4-5.



La restricción de movilidad para taxis, por su parte, aplica para las placas que finalizan en 7 y 8.

⚠️Importante



Así funciona el nuevo #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:

🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/IMM1xi1AXk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 18, 2023

Recuerde que la medida de pico y placa rige desde de las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para los taxis, la restricción empieza un poco más temprano: entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.



Hasta el lunes 16 de enero, hubo sanciones pedagógicas. Sin embargo, desde el 17 de enero se imponen comparendos sancionatorios de $522.900 a quienes incumplan con el pico y placa.