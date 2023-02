A partir del pasado martes 10 de enero empezó a regir la nueva medida del pico y placa. Los carros no pueden movilizarse por la ciudad de acuerdo al número en que termine su placa, pero ya no en grupos de placas pares e impares sino agrupados por orden numérico.



El sistema de dos grupos se maneja así; el primero, las matrículas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no deben circular los días pares; el segundo, los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden movilizarse los días impares de la semana. Esto en cuanto a vehículos particulares.



Teniendo eso en cuenta, hoy 1 de febrero, un día impar, no pueden circular los vehículos de placas terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.



La restricción empieza a las 6 a. m. para carros particulares y a las 5:30 a.m. para taxis. En ambos casos finaliza a las 9 p. m.

La Secretaría de Movilidad dispuso un canal virtual en su página web para los usuarios que quieran ser exentos de la medida bajo la figura del ‘Pico y Placa Solidario’. Por $58.170 los conductores podrán circular libremente por la ciudad durante un día y por $464.974 por todo un mes.Es importante recordar que incumplir la medida puede acarrear un comparendo sancionatorio de $522.900 pesos.

