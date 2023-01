La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el año pasado que la medida de pico y placa cambiaría a partir del 10 de enero de 2023 y la rotación de los vehículos ya no se haría a razón de placas pares - impares, sino por las placas divididas en dos grupos uno de 1, 2, 3, 4 y 5, que no podrán circular los días pares ; y el otro 6, 7, 8, 9 y 0, no podrán movilizarse el días impares. Hoy, viernes 13 de enero de 2023 la medida será la siguiente.



(También puede leer: 'Algunas personas podrían cambiar su segundo vehículo por una moto': experto)

Este viernes el pico y placa comienza a las 6:00 a. m. para los vehículos particulares y las 5:30 a. m. Ambos tipos de carros podrán retomar la circulación sin restricciones a partir de las 9 p. m.



La restricción para vehículos particulares este 13 de enero se aplica para aquellos del segundo grupo, es decir para los automóviles cuyo último dígito sea el 6 , 7, 8, 9 o 0.



Por otro lado, los taxis que no pueden circular son los que tienen matrícula que finaliza en 9 o 0.



(Le recomendamos: Bogotá, sexta ciudad en la que más horas se pierden en trancones a nivel mundial)

​

Recuerde que a partir de el pasado 10 de enero la excepción de Carro compartido ya no está disponible, por lo que, si no se quiere ver afectado por esta medida de movilidad puede pagar por el pico y placa Solidario en el que el usuario paga para poder usar sus vehículos sin ningún tipo de restricción.



Las sanciones por el incumplimiento de la medida de Pico y Placa están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado”.



(Además: ¿Qué pasa si le ponen un comparendo pedagógico por pico y paca en Bogotá?)



Recuerde que por incumplir el pico y placa puede ser impuesta una multa de 522.900 pesos, sin embargo, debido a la novedad de la modificación del pico y placa, la Alcaldía estableció una semana de tolerancia en la que se impondrán comparendos pedagógicos, es decir que quienes reciban una multa durante esta primera semana pedagógica tendrán que hacer un curso pedagógico o si no deberán pagar el valor correspondiente de 522.900 pesos.

Más noticias