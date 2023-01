El pico y placa es una medida que permite regular el tráfico de vehículos en la ciudad y contribuir con el medio ambiente. De tal forma que, de lunes a a viernes, particulares y taxis no pueden transitar dependiendo el último número de su placa.



Este 10 de enero cambió el modelo de pico y placa en Bogotá, pues ya no aplica el modelo de placas par e impar. Ahora, los vehículos con matrículas terminadas en 1-2-3-4 y 5 no pueden circular los días pares, mientras que las finalizadas en 6-7-8-9 y 0 no pueden transitar los días impares.

Así las cosas, este 12 de enero de 2023, la medida de pico y placa aplica para los carros particulares con placas terminadas en 1-2-3-4 y 5, es decir, estos vehículos no pueden transitar por la ciudad en el horario de 6 a. m. a 9 p. m.

En el caso de los taxis la restricción es para las matrículas terminadas en 7 y 8 y aplica desde las 5:30 a. m. hasta las 9 p. m.

Los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Recuerde que por incumplir el pico y placa puede recibir una multa de de 579.990 pesos.

ELTIEMPO.COM