Para este viernes 8 de julio el pico y placa aplicará desde las 6: 00 a. m. hasta las 9: 00 a. m., según el último dígito de la placa de los vehículos.

Particulares: 0 - 2 - 4 - 6 - 8 Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.



Taxis: Placa terminada en: 5 - 6 Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Los días pares no pueden transitar los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Y en días impares no pueden movilizarse los carros con placas que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.



