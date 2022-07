Para este miércoles 6 de julio el pico y placa aplicará desde las 6: 00 a. m. hasta las 9: 00 a. m., según el último dígito de la placa de los vehículos.



(Lea también: El dólar sigue subiendo y ya superó los 4.300 pesos)

Particulares: 0 - 2 - 4 - 6 - 8 Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.



Taxis: Placa terminada en: 1 - 2 Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Los días pares no pueden transitar los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Y en días impares no pueden movilizarse los carros con placas que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.



(En otras historias: No existe crimen perfecto: historia del caso del coronel Aldana y su esposa)



Los demás días de la semana quedan así:



Jueves 7: restricción para placas que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.



Viernes 8: restricción para placas que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8.



El sábado 9 y domingo 10 de julio no aplica la medida.



(Le puede interesar: ¿Por qué todo está tan caro y los precios no bajan? Estas son las razones)



ELTIEMPO.COM