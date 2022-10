Esta semana, en la ciudad de Bogotá, el pico y placa no tendrá novedades. Podrá salir con su vehículo particular de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según el último dígito de su placa.

Recuerde que la norma es: los días pares no podrán circular vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8 y los impares no podrán salir aquellos que tienen placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



Así las cosas, para este miércoles 5 de octubre el pico y placa es para los vehículos cuya placa termina en 1,3,5,7 y 9.



(Además: 31 heridos en accidente de tres buses de TransMilenio cerca a U. Nacional).



Para lo que queda de la semana, el pico y placa funcionará de la siguiente manera:



Jueves 6 de octubre: 0,2,4,6 y 8.

Viernes 7 de octubre: 1,3,5,7 y 9.



Tenga en cuenta que los fines de semana no hay pico y placa en la ciudad. Sin embargo, los días festivos hay pico y placa regional: placas pares podrán ingresar de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y las impares desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p.m.

Los fines de semana no hay pico y placa en la ciudad. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

