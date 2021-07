Este es el pico y placa para este viernes 16 de julio

Este viernes 16 de julio operará una nueva jornada de pico y placa en la ciudad de Bogotá. Esta medida, que busca descongestionar el tráfico en la capital, opera de lunes a viernes en dos horarios.



En la mañana, los vehículos con la restricción de pico y placa no pueden operar en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. y las 8 a.m. En la tarde, la restricción aplica desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m.



El pico y placa en la ciudad se determina por el último dígito de la placa de su carro y por la fecha. Es decir, los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares.



Así funcionará el Pico y Placa este viernes. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Así las cosas, este viernes 16 de julio, día par, la restricción aplicará para aquellos vehículos particulares con placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8.



En el caso de los taxis, la medida es diferente, pues para estos vehículos de servicio público la restricción aplica entre las 5:30 a.m y hasta las 9 p.m.



Así, este viernes no podrán circular los taxis cuya placa termine en 3 y 4.



Recuerde que si incumple esta norma se expone a la inmovilización de su vehículo, sumado al pago de una multa por un valor superior a los 400 mil pesos.



