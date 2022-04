Si usted va a conducir en Bogotá durante esta Semana Santa, tenga presente cómo funcionará el Pico y Placa.



A continuación le recordamos cómo funcionará la medida, día a día:



Pico y placa para carros particulares en Bogotá

- Lunes 11 de abril: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Martes 12 de abril: Restricción para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.



- Miércoles 13 de abril: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Jueves Santo 14 de abril: No hay pico y placa por ser día festivo.



- Viernes Santo 15 de abril: No hay pico y placa por ser día festivo.



- Sábado 16 de abril: No hay pico y placa.



- Domingo 17 de abrii: Hay Pico y Placa Regional en las vías de ingreso a Bogotá.

Domingo de Pico y Placa Regional

Para la Operación Retorno habrá Pico y Placa Regional. Este aplicará el domingo 17 de abril de la siguiente manera:



De las 00:00 a las 12 m.: No hay pico y placa.



De 12 m. a 4 p.m.: Solo podrán ingresar los vehículos de placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).



De 4 p. m. a 8 p. m.: Solo podrán ingresar los vehículos de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).



De 8 p.m. a 11:59 p.m.: No hay pico y placa.



Aplicará en estas vías:



Autopista norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, sentido norte – sur



Autopista sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte



Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), sentido occidente – oriente



Avenida calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente – oriente



Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur



Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte



Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte – sur



Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente – occidente



Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente

