Lo que se sabe del posible regreso del ‘pico y placa’ a Bogotá

Después de más cinco meses de aislamiento preventivo, donde la circulación de vehículos particulares disminuyó considerablemente, la ‘nueva realidad’ devolvió los trancones interminables en algunos corredores de Bogotá.



Y abrió las puertas para que se analice la posibilidad de volver al ‘pico y placa’ para los vehículos particulares. De hecho, la Alcaldía de Bogotá está evaluando seriamente esa opción.

Según conoció EL TIEMPO, un equipo de expertos en movilidad se encuentra revisando las diferentes posibilidades para establecer la restricción vehicular. Incluso, trascendió que en la tarde de este viernes, la alcaldesa Claudia López estará despachando desde la Secretaría de Molividad.



"Estamos haciendo seguimiento todos los días, todas las horas, a la velocidad y a los volúmenes. En este momento lo que estamos registrando son unas velocidades más bajas de lo que teníamos antes de la pandemia, en febrero, en los catorce corredores principales, particularmente en los horarios de la tarde", señaló esta semana Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.



Cabe destacar que uno de los objetivos de no aplicar el pico y placa es evitar que los ciudadanos utilicen el transporte público, pues las aglomeraciones en el sistema aumentan el riesgo de contagio del covid-19.



"La pandemia continúa, nosotros no queremos mandar más personas al sistema de transporte público, y, sobre todo, queremos facilitarles la movilidad a todas las personas, como por ejemplo, el personal del servicio médico, todos los profesionales de la salud", explicó esta semana Estupiñán, quien agregó que "en este momento sería difícil que nosotros pongamos 'pico y placa' generalizado para todas las personas, y eso es parte de todos los análisis que estamos desarrollando



No obstante, en la medida en que avanza la reactivación económica y social, la idea de retornar al pico y placa pareciera que va cogiendo fuerza, incluso en un sector de la población.



(Lea también: ¿Cómo funcionará la seguridad con 72 CAI menos en Bogotá?)

A los pocos días de iniciada la fase de reactivación económica y social, la velocidad promedio en las vías cayó a 32 kilómetros por hora, un poco más de los 30 kilómetros por hora que se registraba antes de la pandemia de covid-19.



Pero con el paso de los días ha empeorado. En este momento, según el Distrito, la velocidad promedio es de 21 kilómetros por hora y que si este índice tiene una disminución considerable, volvería la restricción de ‘pico y placa’ para particulares. Esta medida la tienen los taxis.



En las vías a las que se les hace seguimiento se ha vuelto pan de cada día las interminables congestiones. Muchas de ellas han sido reportadas por los ciudadanos en redes sociales, quienes han denunciado demoras de media hora o más.



Estos casos son frecuentes en avenidas como la NQS, la 68, la autopista Sur y la autopista Norte. Una de las imágenes que registró EL TIEMPO en el primer fin de semana de esta fase de reactivación económica y social fue un monumental trancón sobre la NQS.



Esto ha llevado a que algunos conductores manifiesten que es necesario volver al pico y placa para particulares. Incluso, un sector de los taxistas promueve una movilización para el 23 de septiembre próximo, a fin de presionar el restablecimiento de la medida, la cual fue levantada en la cuarentena, porque con el aislamiento preventivo no se consideraba necesaria.



Aunque los contagios vienen reduciéndose, el virus no ha desaparecido de la ciudad y se mantiene la desconfianza en el uso de transporte público que, precisamente, como medida de bioseguridad, no puede operar a más del 50 % de su capacidad.



(De interés: Si usted debe pago de multas e impuestos, puede acceder a alivios)

Ese temor ha empujado a muchos bogotanos a movilizarse en medios alternativos, como la bicicleta, para las cuales se han adecuado más kilómetros de ciclovías.



Pero también, muchos han acudido al carro particular y la motocicleta, lo que no solo ha aumentado los trancones -que habían desaparecido en la cuarentena-, sino la accidentalidad. Los motociclistas, peatones y ciclistas, en su orden, son los más afectados por los siniestros viales.



Con la reactivación además se volvió a ver el parqueo en vía, principalmente en zonas comerciales, lo que ha terminado por agravar la congestión.

Para seguir leyendo:

- Videos evidencian a bandas delincuenciales infiltradas en protestas



- Los rostros detrás de los 581 heridos en protestas de Bogotá



- Podría no volver a caminar por herida de bala que sufrió en desmanes

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO @BogotaET