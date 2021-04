¿Hay pico y placa este 19 de abril en Bogotá?

Para hacer frente al tercer pico de covid-19, Bogotá tomó medidas como la restricción de movilidad desde el 16 hasta el 19 de abril mediante el Decreto 144.



Ante las dudas surgidas sobre el pico y placa, le contamos si esta restricción aplica para el lunes 19 de abril.

(Le puede interesar: Pico y cédula para el lunes 19 de abril en Bogotá)



Para el 19 de abril, el pico y placa rige con normalidad. Estos son los vehículos que tienen restricciones para la jornada:



Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 en los horarios de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



Taxis: Placas terminada en 1 y 2 durante todo el día.



(Le puede interesar: En estos puntos puede hacerse la prueba gratuita para Covid-19)



Como en ocasiones pasadas, el decreto incluye a distintos ciudadanos a quienes se les permite movilizarse porque están incluidos en las excepciones. La Alcaldía aclaró que para ellos también aplica la medida de pico y placa.



Finalmente, el Distrito resaltó que, como parte del pico y cédula implementado, el 19 de abril las personas con cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9 no podrán acceder a establecimientos donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor, servicios bancarios, financieros y notariales y atención al ciudadano en entidades públicas.



(Vea: Tome nota: las medidas que volverán a regir esta semana en Bogotá)



EL TIEMPO