La Alcaldía Mayor y la Secretaría de Movilidad estipularon los nuevos lineamientos para el pico y placa vehicular que regirá durante todo el 2023 mediante el decreto 003 del 6 de enero de 2022.



Según el documento, en los días pares no podrán circular los vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días impares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

Recordemos que a partir de este martes y hasta el próximo 16 de enero la Policía de Tránsito impartirá comparendos pedagógicos para que los ciudadanos puedan asimilar los cambios asignados.



Después de este período de tiempo, el incumplimiento de la medida llevará a la imposición de la sanción C14, “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”, que estipula una multa por infringir la norma con un costo de 522.900 pesos. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado y se agregarán los costos correspondientes a patios y grúas.

Así será el pico y placa este mes

Semana del 10 al 15 de enero



Martes 10: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 11: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 12: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 13: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 14: No aplica

Domingo 15: No aplica



Semana del 16 al 22 de enero



Lunes 16: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 17: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 18: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 19: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 20: La restricción aplica para placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 21: No aplica

Domingo 22: No aplica



Semana del 23 al 29 de enero



Lunes 23: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 24: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 25: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 26 La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 27: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 28: No aplica

Domingo 29: No aplica



Semana del 30 al 31 de enero



Lunes 30: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 31: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

