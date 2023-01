Si bien muchos bogotanos extenderán sus vacaciones hasta mitad de enero, otros retornarán a la ciudad desde este mismo domingo. Por este motivo, es importante recordar que la medida del pico y placa en la capital no se levantó en el periodo de vacaciones y que los cambios anunciados por el Distrito empezarán a regir a partir del 10 de enero.

Del 2 al 6 de enero de 2023 el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá seguirá rigiendo con total normalidad: los días pares no pueden circular los vehículos con matrículas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; en días impares, no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



Sin embargo, a partir del martes 10 de enero de 2023 –tras el puente festivo de los Reyes Magos–, empezará a aplicarse el nuevo esquema pico y placa en la ciudad hasta el mes de abril del 2023. Es decir, los días impares circularán los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares podrán circular los vehículos placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.



Movilidad recordó que las sanciones por el incumplimiento de la medida de pico y placa están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. La multa equivale en el 2022 a 468.500 pesos; además, el vehículo será inmovilizado.

Así será el pico y placa este mes

Semana del 2 al 8 de enero



Lunes 2: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Martes 3: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Miércoles 4: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Jueves 5: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Viernes 6: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Sábado 7: No aplica

Domingo 8: No aplica



Semana del 9 al 15 de enero



Lunes festivo 9: Pico y placa regional

Martes 10: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 11: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 12: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 13: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 14: No aplica

Domingo 15: No aplica



Semana del 16 al 22 de enero



Lunes 16: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 17: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 18: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 19: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 20: La restricción aplica para placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 21: No aplica

Domingo 22: No aplica



Semana del 23 al 29 de enero



Lunes 23: La restricción aplica para placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 24: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 25: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 26 La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 27: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 28: No aplica

Domingo 29: No aplica



Semana del 30 al 31 de enero



Lunes 30: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 31: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Movilidad

