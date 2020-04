Así funcionan el 'pico y cédula' y el 'pico y género' en Soacha

Para evitar la propagación del coronavirus en el municipio de Soacha, Cundinamarca, la alcaldía estableció diferentes horarios en los que la comunidad puede salir a las calles y usar el transporte público. Estas medidas se acogen a las ya establecidas por el Gobierno Nacional en el marco de la cuarentena.

El alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, explicó en un video que en el pasado fin de semana, se duplicaron los casos de corononavirus en el municipio. Pasaron de tener solo nueve a tener 18.



"Yo había tomado la decisión de ser laxo con las medidas en la ciudad porque íbamos bien. Pero lo que hoy nos demuestra la realidad es que no tomar medidas más drásticas es ir por mal camino", advirtió Saldarriaga.



Por eso se aplicarán restricciones de varios tipos. Por un lado, habrá horarios específicos en los que las personas podrán entrar a las estaciones de TransMilenio durante las mañanas, repartiéndose por turnos según el último número de sus cédulas. Por otro lado, habrá horarios para que salgan los hombres y las mujeres.

Habrá toque de queda desde las 4:00 p.m. entre semana y todo el día los fines de semana. También habrá 'pico y cédula' para salir a hacer las compras en el municipio.



El propósito de estas medidas es que las personas que (bajo las excepciones que admite la cuarentena) tengan que salir de sus casas, sean pocas y no se concentren en lugares públicos.



La restricción en el ingreso a TransMilenio será de 4:00 a 9:00 a.m. y se dividirá en cinco grupos que entrarán por turnos cada hora.



Los ciudadanos cuyas cédulas terminen en los números 6 y 7, podrán entrar a TransMilenio de 4:00 a 5:00 a.m.; las que terminen en 8 y 9, de 5:00 a 6:00 a.m.; en 0 y 1, de 6:00 a 7:00 a.m.; en 2 y 3, de 7:00 a 8:00 a.m. y las cédulas que terminen en 4 y 5, de 8:00 a 9:00 a.m.



El acalde también explicó que los hombres podrán salir a hacer diligencias y compras de 7:00 a 11:00 a.m. y las mujeres, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. A partir de las 4:00 p.m. habrá toque de queda y nadie podrá salir a la calle.

Esta medida se combinará con la del 'pico y cédula' para salir a la calle según el día de la semana. Los lunes podrán salir las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1; los martes, en 2 y 3; los miércoles, en 4 y 5; los jueves, en 6 y 7 y los viernes, en 8 y 9.



"Seguimos siendo una de las ciudades con menor contagio por millón de habitantes y así queremos mantenernos", agregó el alcalde.



-Redacción Bogotá