No se confunda: así funciona el pico y cédula en Bogotá en julio

Desde el 16 de junio hasta nuevo aviso, en Bogotá rige el pico y cédula para todos los ciudadanos. Esta es una medida que pretende regular el flujo de personas en ciertos escenarios para evitar aglomeraciones y riesgo de contagio de covid-19. En este artículo le explicamos todo lo que usted debe saber sobre la norma.

¿Cómo funciona y qué días me toca?

Las personas que tengan cédulas terminadas en número par no podrán salir los días pares a actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.



Por ejemplo, si hoy es 2 de julio, las personas cuyos números de cédula terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 tienen pico y cédula.



Por otra parte, las personas que tengan cédulas terminadas en número impar no podrán salir los días impares a realizar actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.



Así las cosas, si mañana es 3 de julio, las personas cuyos números de cédula terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 tienen pico y cédula.

¿Qué actividades restringe?

El día que usted tenga pico y cédula sí puede salir a trabajar. Pero “no podrán ingresar a un banco, supermercado, notaría, a nada que implique ir a un establecimiento público o de comercio”, según explica la alcaldía de Bogotá.



En general, usted debe evitar hacer actividades distintas a trabajar y preferir dejar los trámites para el día que sí pueda salir, según el pico y cédula.

¿Y mi trabajo?

El pico y cédula no aplica para salir a trabajar. Es decir que usted puede movilizarse tranquilamente por la ciudad si su trabajo está entre las excepciones del Gobierno Nacional.



De todas formas, por seguridad, lleve con usted algún documento o comprobante que lo vincule con su trabajo: un carné, una carta, una identificación, etc.



¿Quién supervisa que eso se cumpla?

La primera responsabilidad recae en usted. “Ya tenemos cinco millones de personas en la calle, si todos vamos a tiempo a trabajar, comprar, mercar o hacer una diligencia vamos a tener aglomeración y riesgo de que perdamos todo lo que hemos hecho para disminuir la propagación del contagio. La idea es que nos vayamos turnando y no corramos el riesgo de subir el contagio”, ha explicado la alcaldesa Claudia López respecto al tema.



Luego, los establecimientos son los encargados de supervisar el ingreso según la norma.

¿Y si tengo una emergencia?

Los casos de fuerza mayor están excluidos de la norma. También están exentas las citas médicas y otras actividades relacionadas con salud.

¿Cómo funcionará el pico y cédula en julio?

A continuación, le indicamos cómo quedaría el pico y cédula este mes:



2 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

3 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

4 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

5 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

6 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

7 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

8 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

9 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

10 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

11 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

12 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

13 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

14 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

15 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

16 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

17 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

18 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

19 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

20 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

21 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

22 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

23 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

24 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

25 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

26 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

27 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

28 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

29 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

30 de julio: 0, 2, 4, 6 y 8

31 de julio: 1, 3 , 5, 7 y 9

