Así funcionará el plan piloto para subir al alto de Patios en bici

Uno de los planes favoritos de los ciclistas bogotanos era subir todos los sábados y domingos al alto de Patios y El Verjón en su ‘caballito de acero’. Por ello, esta ruta se convertía en un escenario donde aficionados y deportistas de alto rendimiento pedaleaban mientras disfrutaban de una vista panorámica de la ciudad.



Pero con la emergencia sanitaria, este plan de fin de semana quedó suspendido temporalmente; y aunque con las nuevas fases de la cuarentena se abrió la puerta para que algunos ciclistas retomaran sus actividades, lamentablemente lo hicieron sin seguir las medidas de bioseguridad, específicamente, el uso de tapabocas y el distanciamiento.

Con este antecedente de indisciplina, el IDRD tuvo que cerrar la subida a este icónico bicirrecorrido el pasado 29 de junio y crear un protocolo de bioseguridad para poder reabrirlo y estableció que este sábado 11 y domingo 12 de julio se realizará un plan piloto.



Los ciclistas tendrán que cumplir varias normas. La primera es que se aplicará el ‘pico y cédula’ tal y como viene funcionando para el ingreso a establecimientos comerciales. El sábado solo podrán subir las personas cuyo número de cédula termine en dígito par y el domingo los ciclistas cuya cédula finalice en número impar.



Además, las autoridades controlarán que la actividad se haga de forma individual, pues en ningún caso está permitida la subida de grupos o equipos que generen aglomeraciones en el recorrido. Así mismo, todos los biciusuarios tendrán que mantener mínimo dos metros de distancia.

Pero eso no es lo único. También habrá un horario habilitado para el ingreso, el cual será entre las 5 de la mañana y el mediodía. Sin embargo, Javier Suárez, subdirector del IDRD, explicó que los controles se iniciarán desde la madrugada y se extenderán hasta la tarde.



Otra indicación es que la subida tendrá un aforo límite, no podrán hacerlo más de 2.160 personas cada día, y el ingreso se hará por turnos, cada hora entrarán 360 ciclistas. No será permitida la subida de menores de edad o personas con síntomas respiratorios.



Y, eso sí, las medidas de autocuidado son de obligatorio cumplimiento, por lo cual nadie podrá hacer la ruta si no tiene tapabocas. Durante el recorrido, las autoridades estarán vigilando el uso correcto. “Va a haber control en el ingreso, durante el recorrido, y en los puntos de llegada, que es donde se presenta, generalmente, más aglomeración”, indicó el funcionario.



Suárez enfatizó en que los ciclistas deben procurar llevar su propia hidratación y comida, porque al parar en los puntos de venta y quitarse el tapabocas puede aumentar el riesgo de contagio. Además dijo que también se controlarán las rutas veredales que conectan con la subida a Patios y El Verjón, para garantizar que los ciclistas no visiten municipios aledaños y se dé una posible propagación del covid-19.

Pedalea en tu parque

El Distrito, a través del IDRD, también explora otras alternativas para habilitar la práctica de los biciusuarios en diferentes partes de la ciudad. ‘Pedalea en tu parque’ es la iniciativa con la que el instituto implementó el pasado 5 de julio el primer plan piloto de reactivación de algunos escenarios deportivos para pedalear.



El parque El Tunal, el Velódromo Primera de Mayo y el Circuito Virgilio Barco fueron los espacios habilitados para la implementación de esta primera jornada, que funcionó con un control integral del aforo y de las medidas de autocuidado. Los espacios operaron en franjas de una hora por grupo de ciclistas y entre cada uno hubo media hora para evacuar el escenario y garantizar que no excedieran la capacidad.



Más de 584 ciclistas participaron en esta jornada, que tuvo como principal objetivo establecer un protocolo seguro para los usuarios.

‘Pedalea en tu parque’ se seguirá manteniendo los próximos fines de semana en estos tres escenarios y en el parque Nacional y funcionará así:



Si usted va a montar en bicicleta en el parque El Tunal o en el Velódromo Primera de Mayo, debe inscribirse previamente en la página del IDRD para obtener el permiso de ingreso, estos escenarios tendrán ‘pico y cédula’. La práctica estará permitida desde las seis de la mañana hasta el mediodía.



Si va a practicar en el Circuito Virgilio Barco o en el parque Nacional, no tendrá que hacer el proceso de inscripción, pero en el recorrido debe realizar un ejercicio pedagógico que le permitirá conocer, recordar y cumplir todas las medidas de autocuidado.



Esta estrategia busca descongestionar rutas de alta aglomeración como el alto de Patios y El Vergón. Suárez resaltó que el mantenimiento de estos planes piloto de reactivación dependerá del buen comportamiento de los ciclistas, de lo contrario volverán a cerrarse los recorridos.

27 actividades culturales habilitadas

Desde el 6 de julio, la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte reactivó 27 actividades enfocadas al sector creativo y cultural de la ciudad. Se trata de los espacios de producción, creación y edición de libros, revistas, obras de teatro, música, radio, diseño, contenido audiovisual y sistemas informáticos.

Esta reapertura se enmarca en los decretos 143 y 164 del 2020, los cuales, aunque establecen la reactivación del sector, resaltan que esto no significa que vuelvan los espectáculos de entretenimiento, sino que se abre la posibilidad de que los espacios de creación vuelvan a habilitarse.



Hay que destacar que aunque las actividades están permitidas, las autoridades han explicado que bajo ningún motivo se permitirán aglomeraciones. Por ejemplo, en el caso de los teatros se podrán hacer montajes de obras o ensayos que no requieran asistencia masiva de actores, actrices y personal, pues en todo caso se debe cumplir con el distanciamiento social.



Si una empresa o productora de este sector quiere volver a abrir su operación, debe seguir seis pasos. Primero, consultar en la página web www.bogota.gov.co/reactivacion-economica todos los protocolos que debe aplicar en las instalaciones, luego verificar que la actividad económica específica de su establecimiento esté incluida en los decretos.



En tercer lugar, tendrán que confirmar el horario permitido para su funcionamiento según la actividad; seguido de esto deben registrarse en la plataforma en la sección ‘Empresas de actividades culturales y creativas’, y luego llenar un formulario en el que deberán ingresar la información correspondiente a la movilidad de cada trabajador.



Finalmente, la alcaldía realizará la validación del registro, y la empresa será notificada con la respuesta de la aprobación o no de la apertura mediante correo electrónico.

