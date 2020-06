Las siete medidas que aplican en Bogotá desde el martes

Desde las cero horas de este martes, todo el sistema médico y hospitalario de Bogotá queda en alerta naranja. Eso implica que el Distrito, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), asume el control de todas las unidades de cuidados intensivos (UCI), tanto públicas como privadas, de la ciudad.

Esta es tal vez la más importante de las medidas anunciadas ayer por la alcaldesa Claudia López, toda vez que las camas de UCI, con apoyo de ventilador, y que ya superaron el 54 % de ocupación, son clave para los pacientes con covid-19 más críticos.



Según López, quien estuvo acompañada del ministro de Salud, Fernando Ruiz, cada 15 días empezarán a llegar a la ciudad un promedio de 120 ventiladores, hasta completar los 1.000 anunciados por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, “vamos a estar entre el 50 y 75 % de ocupación de UCI”, aseguró López.



Tras destacar que estaba bajando el nivel de contagio en Corabastos y Kennedy, localidad que estaba en alerta naranja y ahora se le levanta esa medida, la mandataria anunció también la creación del ‘pico y cédula’ para ingresar a cualquier establecimiento de comercio en la ciudad.



El control lo deberán hacer los negocios y no la Policía. Además, cinco UPZ de Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar fueron declaradas zonas de cuidado especial y con toque de queda entre las 7 p. m. y las 6 a. m. del día siguiente.



Igualmente, se estableció que el personal de servicio doméstico debe ingresar a laborar desde las 10 a. m.; se crearon nuevos horarios para los sectores de manufactura, construcción y comercio, y se amplió de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. el lapso de tiempo en el que los adultos mayores pueden salir una hora al día tres veces a la semana.



Otras de las medidas tienen que ver con el horario del personal de servicio doméstico, que desde el martes entrará a laborar a partir de las 10 a. m., y con el famoso Madrugón de San Victorino, que entra en un proyecto piloto en las noches y se llamará Trasnochón.



Tenga en cuenta que se mantienen la obligación de usar tapabocas y el distanciamiento entre las personas.



Las siguientes son cada una de las medidas que se adoptaron en Bogotá y que entran a regir desde este martes:

Sistema hospitalario y médico en alerta naranja

Debido al aumento en la ocupación de las camas de unidades de cuidado intensivo (UCI) en la ciudad, que ayer superó el 54%, el Distrito declaró alerta naranja en el sistema médico y hospitalario de la capital.



Esto quiere decir que, tal y como había advertido la alcaldesa, será la alcaldía la que controle todas las UCI, incluso aquellas que les pertenecen a privados.



Desde el martes, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) determinará y regulará el traslado de pacientes positivos por covid-19 a las unidades de cuidados intensivos.



Esto funcionará así: en el momento en el que un paciente sospechoso o positivo por coronavirus ingrese a un centro médico, y el personal de la salud determine que por su estado necesita ser ingresado a una UCI, esto ya no se le informará a la EPS del paciente, sino al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).



Este organismo establecerá, según la cercanía y la disponibilidad, a qué IPS debe ser trasladado. En ese momento, al paciente se le generará un código QR para el ingreso a la IPS, al llegar debe ser internado de inmediato en una UCI y con el código la entidad podrá generar una factura del 50 %, que la EPS tendrá que pagar “en el término de la distancia”.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, esto “garantiza que cualquier ciudadano tenga la misma oportunidad y el mismo derecho a ser atendido indistintamente su EPS o condición económica”.



Por ahora, se van a trasladar más pacientes a unidades localizadas en el norte, que están menos ocupadas que las del sur de la ciudad.

‘Pico y cédula’ para ingresar a comercios

Desde mañana también habrá ‘pico y cédula’ el ingreso a los establecimientos de comercio y servicios, como bancos, notarias y supermercados.



Operará de acuerdo con el último dígito de la cédula, es decir, las personas cuya cédula termine en número par NO podrán ingresar a estos lugares las fechas pares, y las personas con número de identificación terminado en impar NO podrán hacerlo las fechas impares.



Esta medida será controlada por los dueños o administradores de los establecimientos, y en caso de que no se cumpla se expondrán al cierre y a una sanción de las autoridades.



La restricción no aplica para las personas que deban ir a trabajar, sino solamente para el ingreso a establecimientos, que en ningún caso podrán superar el 35 % de su ocupación y las personas deberán conservar las medidas de autocuidado.

UPZ con medida especial y con toque de queda

Cinco UPZ de cuatro localidades se convertirán en zonas de cuidado especial, es decir, entrarán, a partir del martes, en cuarentena estricta por 14 días.

La UPZ Jerusalén, en Ciudad Bolívar, con los barrios Jerusalén, Tanque Laguna, Santa Rosita y parte de Villas de Bolívar y de Pradera de la Esperanza. La UPZ Tibabuyes, en Suba, con los barrios Berlín, San Pedro y Toscana. En Suba también está la UPZ Rincón, con los barrios Aures 1, La Palma, El Rincón, Gloria Lara, El Rosal y Villa Elisa. La UPZ Engativá, de esta localidad, en los barrios Marandú, Villa Gladys, San Antonio, Villa Constanza y La Riviera. Por último, la UPZ Bosa Occidental, en la localidad de Bosa.

En estos cinco sectores, las personas solo podrán salir entre las 6 a. m. y las 7 p. m., y únicamente podrán hacerlo para abastecerse de alimentos, ir a servicios médicos de urgencia, realizar actividades de cuidado de adultos mayores, niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad, o por motivos de fuerza mayor.



Además, desde las 7 p. m. hasta las 6 a. m. del día siguiente habrá toque de queda. Ninguno de los residentes de estas UPZ podrá salir o entrar a trabajar, a menos de que esté entre las actividades exceptuadas.



En estas zonas también quedan suspendidos los permisos de reactivación para la construcción, la manufactura y el comercio de bienes no esenciales. Se exceptúan tiendas, supermercados y droguerías, los cuales se consideran servicios esenciales.



Asimismo, con la declaración de zonas de cuidado especial o zonas en alerta naranja se prohibió el consumo de bebidas embriagantes, y quienes no acaten esta y las otras medidas se expondrán a multas, sanciones y cierres.

Nuevos horarios para la reactivación

Los sectores que ya están operando tendrán que cumplir horarios de apertura así:

La manufactura y la construcción en zonas no residenciales podrán trabajar desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m. La construcción en zonas residenciales podrá operar desde las 10 a. m. hasta las 8 p. m. El comercio al por mayor y detal de bienes esenciales o con servicio de atención al público trabajará desde el mediodía hasta la medianoche. Y las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general tendrán que permanecer en teletrabajo o trabajo desde casa. Las empresas de este sector tienen que garantizar que el 80 % de sus empleados se quede en sus lugares de residencia.

Los horarios solo aplican para las empresas y sectores que ya tienen permiso de reactivación y que cumplan todos los protocolos de bioseguridad de movilidad segura. En caso de no tener estos requisitos, no pueden volver a operar.



Cabe resaltar que en las UPZ que entrarán en alerta naranja desde el martes, ninguno de estos sectores podrá operar así tenga el permiso.



Esta restricción se mantendrá durante los 14 días de cuarentena estricta, y si alguno de esos establecimientos comerciales no esenciales opera en estas UPZ, se expondrá a sanciones o, incluso, cierre.

Adultos mayores y niños

Las personas mayores de 70 años de edad tendrán más tiempo para hacer actividad física al aire libre. Ahora podrán salir una hora al día tres veces a la semana, en el horario de 8 a 11 a. m. o de 2 a 5 p. m. Los niños mayores de 6 años podrán salir una hora al día tres veces a la semana, y los de edades entre 2 y 5 años podrán hacerlo media hora diaria. Las personas entre 18 y 69 años también podrán hacer máximo dos horas diarias de actividad física al aire libre. El Distrito hará además un piloto de reapertura de ciclovías y parques.

Servicio doméstico

Las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico remunerado podrán retomar sus actividades, sin embargo, solo podrán iniciar la jornada desde las 10 de la mañana.

El Trasnochón

Desde este miércoles 17 de junio, el famoso Madrugón, que antes de la pandemia funcionaba los miércoles y sábados en San Victorino, cambiará de horario y se llamará Trasnochón.

ANA MARÍA MONTOYA Z. - GUILLERMO REINOSO R.

BOGOTÁ

EL TIEMPO@BogotaET