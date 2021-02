Se levanta pico y cédula en Bogotá y habrá horarios para el comercio

La Administración Distrital acaba de informar que a partir de este 19 de febrero se levanta la medida del 'pico y cédula’ en Bogotá, es decir, que a partir de este sábado 20 de febrero ya no aplicará esta restricción para entrar a establecimientos comerciales.



También se establece, a través de decreto, nuevas medidas para mantener la seguridad, el orden público y la salubridad como consecuencia de la pandemia.



En días pasados la alcaldesa Claudia López ya había anunciado la posibilidad de que se suspendiera esta restricción: “La medida del pico y cédula está vigente hasta el 19 de febrero. Esperaría que la medida no la continuemos”.

(Le puede interesar: Una sola dosis de vacuna de Pfizer sería 85 % eficaz contra covid-19)

De hecho, en los últimos días, la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Salud, expidió una resolución a través de la cual se levantan medidas que hoy son consideradas poco efectivas para evitar el contagio de covid-19.



Seguirán vigentes otras medidas de bioseguridad como el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social y la ventilación en restaurantes y comercios. Tampoco se permitirán aglomeraciones ni ningún evento que ponga en riesgo de salud a la ciudadanía.



Uno de los primeros sectores en celebrar la medida fue la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) . "Que se levante la medida del pico y cédula es una excelente noticia para el comercio formal que era el que se estaba viendo afectado por esta, dado que era el único lugar donde se cumplía desplazando la demanda hacia el comercio Informal", dijo Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca.



Agregó que es una buena noticia para el sector y para la salud de los capitalinos. "Eso quiere decir que estamos mejor en salud. Esperamos que continúe la reactivación y que todos sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Es básico seguir cumpliendo con el aforo máximo y así lograr una economía estable".

(En otras noticias: Cazadores de fachadas: así es la 'diversidad del ladrillo' en Bogotá)

¡Ojo! Horarios para actividades económicas

Establecimientos gastronómicos: El horario de cierre pasa de las 11 p.m. a las 12 p.m.. En definitiva, tienen la posibilidad de operar entre las 5 a.m. y las 12 p.m. La comercialización a través de plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio no tendrá restricción horaria.



Peluquerías: Pueden abrir entre las 5 a.m. y las 11 p.m.



Comercio al por menor de bienes no esenciales y prestación de servicios no esenciales a excepción de peluquerías y salas de belleza: deberán establecer horarios de atención que estén comprendidos entre las 10 a.m y las 11 p.m.



Sector de manufactura de bienes no esenciales. Horario de ingreso: entre las 10 a. m y las 6 a.m. Se restringe el ingreso entre las 6 a.m y las 10 a.m.



Sector de construcción: se restringe el ingreso de personal a las obras entre las 6 a.m. y las 10 a.m.



Establecimientos educativos: presencialidad parcial según lo determine la Secretaría de Educación (SED) en los términos señalados en el artículo 13 del decreto distrital 021 del 2021.



Instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y establecimientos de educación no formal: presencialidad parcial hasta en un 35% de los estudiantes matriculados en la franja horaria comprendida desde las 10 a.. hasta las 4 p.m y entre las 7 p.m. y las 11 p.m.



Ejecución de obras públicas: se podrán ejecutar las 24 horas en zonas residenciales, estará permitido en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana como también los días festivos sin que sea necesario tramitar el permiso excepcional de que trata el artículo 151 de la Ley 1801 de 2016.



Cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas de barrio para venta presencial: se restringe su funcionamiento entre las 11 p.m y las 5 a.m.

(En otras noticias: Nuevo reporte de vacunación en Bogotá: estas son las dosis aplicadas)

Sigue la ciclovía

Según confirmó la Alcaldía Mayor, "la ciclovía funcionará en su horario habitual, así mismo, los parques abrirán sus puertas en los horarios establecidos y sus visitantes podrán acceder a los juegos infantiles y gimnasios al aire libre".

(Para seguir leyendo: Entrene gratis con la hora feliz de la cultura y el deporte en Bogotá)

¿Qué sigue prohibido?

1. Eventos de carácter público o privado que implique aglomeraciones de personas.



2. Discotecas, bares, lugares de baile y establecimientos similares.



3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Reanudación de procedimientos médicos

Se reanudan los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no urgentes que puedan requerir Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) así como los procedimientos de complejidad intermedia que requieran hospitalización.

¿Cómo va la vacunación?

Claudia López Foto: Alcaldía de Bogotá

Con corte a las 6:30 p.m. de este viernes, Bogotá había aplicado 11.821 vacunas de las 12.582 que le había entregado el Gobierno Nacional del primer lote de Pfizer.



Según confirmó la alcaldesa Claudia López, a la hora, seis de los nueve hospitales seleccionados ya cumplieron el 100 % de sus metas de vacunación.



Las tres restantes completarían sus objetivos esta noche. "Estamos listos para recibir nuevos lotes. Bogotá ya demostró que cumple", aseguró López.

¿Cómo estamos en casos de covid? El 59,7% de Ucis están ocupadas

El 29,3% de los casos reportados en Colombia de covid-19 se encuentran en Bogotá . En la ciudad se han presentado 647.597 casos de los cuales 1.247 fueron confirmados el 18 de febrero de 2021. Del total de casos acumulados, 52,9% son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 60,5%.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba, con 14,1% de los casos de la ciudad (91.041); seguido por Kennedy, con 12,5% (81.056); Engativá, con 10,7% (69.455); Bosa, con 7,2% (46.927); y Usaquén, que presenta el 6,6% (43.027).



Estas cinco localidades aportan el 51,2 % de los casos confirmados en el Distrito, además se registran 42.073 casos “Sin dato” de localidad que están en investigación epidemiológica.



El 1,6% de los casos se encuentran en estado leve, el 0,7% moderado, el 0,2% en estado grave. Se han recuperado 615.595 personas (95,1%) y han fallecido 13.540 (2,1%).



El 96.7% de los casos se encuentran en casa, el 0,8% en hospitalización general y el 0,2% en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para Covid-19, el 59,7% están ocupadas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com