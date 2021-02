¿Levantarán la medida del pico y cédula en Bogotá?

En los últimos días las autoridades sanitarias de la ciudad han estado dejando a un lado la aplicación de una serie de medidas de bioseguridad que según recomendaciones internacionales, ya no son lo suficientemente efectivas para la lucha contra la propagación del virus.



Es así que a la eliminación de la toma de temperatura para el ingreso a establecimientos comerciales, y el uso de tapetes desinfectantes, se sumaría desde el próximo viernes la medida de pico y cédula. O por lo menos así ha trascendido en las últimas horas.



Esta restricción está vigente hasta el próximo viernes 19 de febrero en toda la ciudad, pero las autoridades están contemplando no renovar su aplicación. No obstante, hace falta la aprobación de la Secretaría de Salud, que aún no está, para levantar esta medida.



Según conoció EL TIEMPO, la razón que llevaría a la Alcaldía a tomar esta decisión es que estudios y asesores le han advertido al Gobierno distrital que medidas como el pico y cédula no están teniendo el efecto que se busca, pero que sí está castigando a la gente y el comercio.

