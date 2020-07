Habrá piloto de reapertura de la subida a Patios para los ciclistas

Este sábado y domingo 11 y 12 de julio habrá un piloto de reapertura de Patios y El Verjón para que los ciclistas puedan volver a subir con un protocolo de bioseguridad que garantice su protección y la de los habitantes de la zona.



“Vamos a utilizar el pico y cédula para que tanto sábado como domingo puedan ingresar las personas con la cédula correspondiente, y adicionalmente vamos a controlar cuántas personas están en el recorrido”, explicó la directora del IDRD, Blanca Durán.



Cuando se cumpla el aforo, se restringirá la subida. Adicionalmente, habrá supervisión para que no se generen aglomeraciones.

"No porque sea en bicicleta tiene que ser desordenado. Ser ciclista no quiere decir que no me va a dar coronavirus, a todo mundo le puede dar. La gente tiene que hacer su parte de la tarea: el tapabocas, el distanciamiento", dijo López.



Y agregó: "Si funciona (el piloto de Patios), lo mantenemos abierto, si no, lo volvemos a volver a cerrar", manifestó este lunes la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa.



Es decir que si usted desea pedalear por estas rutas debe tener en cuenta en qué número termina su cédula para poder subir. Sin embargo, el IDRD aún no ha divulgado en detalle cómo se organizaría, en qué horarios se haría la subida y en cuánto consiste el aforo límite.



Por lo pronto, es clave recordar que para la subida es indispensable el uso de tapabocas, mantener una distancia social prudente con otros ciclistas de al menos 20 metros y evitar las aglomeraciones para conversar, hidratarse o comer.



Patios había sido cerrado el 19 de junio después de que se detectara ese fin de semana una alta afluencia de ciclistas que, en su mayoría, no cumplían con los protocolos.

Plan B: los parques

El IDRD comenzó este fin de semana otro plan piloto para habilitar escenarios de práctica para los ciclistas. Se trata del programa ‘Pedalea en tu parque’que se hizo en el Parque Tunal, el Velódromo Primera de Mayo y el Circuito Virgilio Barco y que se mantendrá en la medida en que se acaten los protocolos de bioseguridad.



El ingreso en el caso del Parque y el Velódromo se hizo con inscripción previa en la página del IDRD.



“La idea es ofrecer nuevas opciones para los ciclistas de la ciudad, que no sean las subidas a Patios y El Verjón los únicos escenarios disponibles para su práctica, pues terminamos presenciando aglomeraciones e incumplimientos en las normas de bioseguridad, como se vio en fines de semana pasados”, indicó la directora del IDRD.



Los turnos de ingreso y práctica duraron una hora por grupo para evitar que se excediera la capacidad.

